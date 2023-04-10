【金像獎2023】Edan憑《闔家辣》《過時‧過節》攬兩個新演員提名　呂爵安做演員零偶包

▲ Edan憑《闔家辣》及《過時‧過節》獨攬兩個「最佳新演員」提名。

MIRROR成員Edan（呂爵安）憑喜劇《闔家辣》及劇情片《過時‧過節》入圍「第四十一屆香港電影金像奬」角逐最佳新演員，早前大會公開個人造型照，Edan穿著全黑西裝皮褸造型上陣，內襯紅白格子恤衫，相當sharp醒。

Edan表示雖然在兩齣電影都是飾演兒子，但兩個角色的性格截然不同。其演出同獲評審肯定，個人獨攬兩個「最佳新演員」提名。

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【金像獎2023】特刊「最佳新演員」候選者造型照曝光 Edan個人獨攬兩個提名

Edan成雙棲藝人

現年26歲的Edan於2018年參加ViuTV選秀真人騷《全民造星》奪得第8名，其後成為當紅男團MIRROR成員。雖然最初他的人氣程度不及姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）及Ian（陳卓賢），不過隨着時間他力證自己的實力。

懂得拉小提琴及彈鋼琴的Edan推出的第一首個人單曲《E先生連環不幸事件》成績不俗，加上電視劇《大叔的愛》助攻，令其成功入屋，獲封為「新一代諧星」。

隨後，他接拍的劇集《男排女將》、《I SWIM》、《季前賽》及綜藝節目《膠戰》等同樣深受大家喜愛，人氣愈來愈高。其後逐漸踏入電影圈，拍攝《闔家辣》、《過時·過節》以及《死屍死時四十四》，人氣一時無兩。

▲ 《過時‧過節》劇照

【娛圈尖子】呂爵安首部電影作品上映 DSE考獲25分入港大BBA畢業

文武雙全

其實Edan不單充滿演戲天份，他讀書成績都非常好，名副其實學霸，當年為應付DSE非常勤力，曾連續3個月每天在自修室溫習，最終在DSE考獲最佳五科25分好成績入讀香港大學工商管理學（資訊系統）。

再加上鋼琴及小提琴兩種樂器皆考獲8級，更是跆拳道黑帶，可說文武雙全。畢業後，他更為港大拍攝宣傳照。

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