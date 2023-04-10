【許冠傑演唱會】新世代歌姬Serrini任嘉賓　港大學妹稱阿Sam：很重要的Legacy

▲ 阿Sam與Serrini。

「許冠傑此時此處演唱會2023」於昨晚（4月9日）在紅館舉行第3場演出，每位入場觀眾對歌神阿Sam在舞台上毫不留力的專業態度，以及他的親民作風讚不絕口，大家說用7年時間去等待這次演唱會也是值得的。



阿Sam於介紹第3晚的演唱會嘉賓時，幽默地說：「廣東歌須要承傳，所以每個年代也有一些很出色的歌手，我最近很欣賞一位新的創作歌手，她和我有一些共通點，那便是懂作曲和填詞，以及她是我香港大學的學妹，大家有沒有聽過有首歌叫《油尖旺金毛玲》？」

然後他續稱：「大家應該猜到她是誰了？她這首歌和我的《尖沙咀Susie》有少少異曲同工，請大家用最熱烈的掌聲歡迎Serrini！」

合唱《尖沙咀Susie》



在Serrini從台下升到舞台後，Sam便拿着木結他伴奏和她合唱《尖沙咀Susie》，Serrini在唱罷此曲後先多謝Sam邀請她為演唱會嘉賓，她的爸爸媽媽也有來到現場捧場，Sam立時問他倆在哪，但最後遍尋不獲。

Serrini笑說現場觀眾應該不認識她，並會懷疑為何有一個看似很好生養的女生在台上出現，接着對Sam說：「我爸爸很喜歡唱你的歌，你的歌名例如《點解要擺酒》、《咪當我老襯》和《錢會繼續嚟》等，爸爸常常說很像我的歌名。我有一些很古怪的歌，但因為有Sam你這個先河，所以我也不覺得我的歌名古怪，我喜歡寫什麼也可以。」

齊唱《無敵是愛》

歌神隨即表示很喜歡Serrini的歌，古古怪怪很得意，Serrini說：「其實香港大學有一個課程，每次頭數堂也是談Sam你的作品，你是我們香港很重要的Legacy。」



Sam在台上作出多次多謝後，便和Serrini合唱了他覺得很有意思的《無敵是愛》，他更放下結他，牽着Serrini的手繞場一周去表演這首歌，讓全場觀眾也可以感受到當中的那份溫馨。

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