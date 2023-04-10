【高糖陷阱】果汁飲品不等於100%果汁　醫生教掌握4大原則飲得較健康

▲ 醫生分享掌握4大原則，飲果汁飲得較健康。（i-stock圖片）

飲水之外，有時口淡淡想喝其他飲品，很多小朋友及大人都會揀飲果汁，不同的水果口味很多樣，飲極都不會嫌。不過，有醫生提醒大家分分鐘飲了糖水而不是果汁，留意高糖陷阱以及營養價值較低。

台灣新北板橋骨科醫生陳鈺泓在facebook專頁分享「如何揀選果汁喝進健康營養」，提及雖然很多人都知道食水果比起喝果汁較營養，但大家就是會有想喝果汁的時候，市面出售很多果汁，其實挑選充滿大學問，大家分分鐘喝的是糖水而非果汁。

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陳鈺泓醫生聯同台北信義區泌尿科戴定恩醫生一起分享挑選果汁心法，跟以下4點去選購市售果汁，才會「喝進健康」。

1. 冷壓保留營養

HPP冷高壓技術，能以高壓方式破壞果汁內細菌的細胞膜，達到滅菌效果。比起傳統高溫殺菌方式，更能保留較多營養素，使果汁營養不被熱能破壞。

2. 注意果汁含量

市售瓶裝果汁須標註果汁含量，盡量選擇100％原汁，愈少原汁的飲料即代表越多添加物、糖分，也比較不健康。

3. 避免濃縮果汁

市售成分若標註為濃縮果汁，即為添加水的還原果汁，濃縮果汁在高溫製成過程中，營養素已經大量流失，營養價值較低

4. 現榨不濾渣

如果喝現榨果汁，可以要求不要濾渣，吃進更多纖維質和營養。

內容獲授權轉載，原文刊登於Facebook專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師｜新北板橋亞東骨科脊椎專業 骨質疏鬆 骨折骨刺 微創手術」。

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責任編輯︰王明芳