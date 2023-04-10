【創科盛事】黃偉綸：國際創科營商周匯聚逾2千參展商　來自19個國家和地區

▲ 「香港國際創科展」將於本周三登場。（黃偉綸FB圖片）

香港創科盛事不斷，其中「香港國際創科展」將於本周三登場，是政府與貿發局聯手策劃「國際創科營商周」的活動之一，財政司副司長黃偉綸表示，整個營商周還包括「香港春季電子產品展」，以及「數字經濟峰會」。

黃偉綸今日在社交平台表示，三大創科界的盛事，將滙聚超過2000名來自香港、內地、亞洲、歐洲和美洲，共19個國家和地區的參展商，「香港國際創科展」本身就有約400個參展商。他指，營商周雲集國際展商和買家、各地官員、著名科技專家及科研機構、意見領袖等，就科技發展的重要議題深入交流。

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另外，他亦提到「2023香港Web3嘉年華」亦會同期舉行。連串大型活動將展現創新科技行業的無限活力，反映香港銳意發展成國際創科中心，也足證香港作為國際貿易展覽中心的領導地位。

黃偉綸今日與創新科技及工業局局長孫東教授，分別到會展中心，視察準備工作及進展，並聽取政府資訊科技總監辦公室及香港貿易發展局介紹活動的詳情。

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責任編輯：趙居逸