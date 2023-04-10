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【迪士尼】復活節特設SEN兒童劇場　家長：內疚感少一點

社會 17:46 2023/04/10

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（迪士尼提供）

香港迪士尼樂園在復活節假期為逾2000名有特殊學習需要的兒童及其家人舉行三場特別芭蕾舞表演，場內的燈光、音效及影像等經特別調校；劇場外也設一個安靜區，若小朋友觀看表演期間情緒不穩，就可轉到一個較寧靜的環境，平伏心情。有家長指，以往因擔心影響他人，而不敢帶孩子看此類型表演，是次「內疚感少一點」，而孩子也很享受。

迪士尼4月與香港芭蕾舞團合作，在迪士尼故事劇場帶來「StellaLou夢想起舞吧」表演，他們並於復活節期間特別舉行3場「輕鬆自在場」演出，邀請2000名有自閉症、感官敏感和其他學習障礙等兒童到場觀賞。

「輕鬆自在場」會降低強烈的音效、燈光和影像效果，減低觀減刺激性，在表演開始前也設有一個預備環節，有一位旁白，先講述演出的故事內容和舞台效果，讓兒童預先準備心情欣賞表演；而演出期間，劇場出入口亦會保持開放，場外更設立一個安靜區，觀眾如有需要可自由進出，若情緒不穩也可換到一個較寧靜的環境平伏心情，並重返劇場欣賞表演。

家長吳先生指，其小兒子的言語表達比較差、情緒有時容易失控，如之前參與姐姐的畢業典禮，只要聲量較大，他便會嚇哭；而以往觀看音樂劇表演時也須選購後排近門口位置，以便小兒子情緒受音量和光效影響時，可以更快離開劇院，故一般亦傾向避免帶其出外欣賞表演。不過，是次表演的聲效及光暗經過調節，兒子大部分時間均很享受表演，每一節都會拍手之餘，也會跟著唱歌。

劉女士亦帶同有自閉症傾向的女兒前來觀看演出，她指，作為有特殊需要孩子的家長，帶子女出外欣賞演出時常感到恐懼或焦慮，擔心孩子會不適應，或對他人造成影響，尤其女兒較無耐性，對白太長或等候時間久便會「郁來郁去」、大叫及吵鬧，如身邊的人或觀眾不理解會很尷尬。她指，是次安排讓其減少內疚感，安靜區安排也很體貼，會繼續嘗試安排孩子多外出見識，透過累積經驗讓孩子學習有耐性和等待。

基督教服務處兒童復康服務總監陳嘉霖就指，是次「輕鬆自在場」是很好的嘗試，讓有特殊學習需要的兒童體驗觀賞表演，也有助讓家長提升自己的能力感，知道自己有能力帶子女外出觀賞表演，冀今次的演出可有牽頭作用，未來社會有更多元的表演，讓社會不同能夠的人士都有更多機會欣賞各類型的演出。

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責任編輯：黃小冰

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