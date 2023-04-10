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【燈火闌珊】蔡思韵演張艾嘉女兒感榮幸　Cecilia想挑戰各類角色：有更多不同色彩

娛樂 17:41 2023/04/10

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

蔡思韵電影新作《燈火闌珊》即將上映。

蔡思韵（Cecilia）日前為宣傳電影《燈火闌珊》接受HOY TV主播王凌燕專訪，暢談新戲拍攝點滴。

Cecilia在《燈火闌珊》飾演張艾嘉女兒，她表示感到超級榮幸：「跟張姐合作過程中，感受到她不會當我們這些新演員是小孩，我覺得有種被尊重的感覺，因為她是以一個專業演員的身份去看待我們。」

她續指：「然後對於我們在表演上的交流，也會聽，關於演戲我們也會互相溝通，所以很感謝她沒有視我們為小朋友，尊重我們，大家都是專業演員一般去相處。」

Cecilia表示最喜歡跟張姐的結尾：「不知為何當刻很感動，有一種很觸動的情緒突然湧出，覺得有種很微妙的母女感情。」

蔡思韵接受王凌燕（右）訪問。

蔡思韵屢被派演專業人士

當年25歲就憑《幻愛》獲影后的Cecilia自覺很幸運：「首先我第一部主演的電影《幻愛》，已是個很有發揮空間的角色，但我覺得每個角色，都有可以玩味的地方，可以從中找到不同和相同之處。」

Cecilia更稱：「自己演過的角色太斯文，我快要演完所有專業人士，有輔導員、社工，這次演建築師，很正派的感覺，我也希望可以挑戰不同面向的角色。我作為演員，作為一個容器，希望可以有更多不同色彩。」

問到Cecilia說過最粗魯的話是甚麼，她笑說粗俗些的髒話也會有：「有些導演會問我，Ceci你會不會講髒話，你應該不會講吧！他們自己這樣覺得，我會笑笑說，不知道呢？」

Cecilia坦稱：「有時候是人之常情，有時很生氣，沒辦法不用這些字去表達自己，這很正常。當然你在公開場合，不想給小朋友壞影響，也要控制自己。」

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