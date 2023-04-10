【播錯國歌】江玉歡︰何苦互相指摘？　倡花錢置頂正確國歌

▲ 江玉歡建議，將正確國歌置頂，可省卻不少日後的煩惱。（資料圖片）

2月在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽中，大會播錯國歌事件至今仍未平息。選委界立法會議員江玉歡認為，多月來的互相指摘，令球員士氣低落，認為這種內耗完全可以避免，直言「一家人互相指摘，何苦呢？」她建議，可花錢將正確國歌置頂，保護國家尊嚴，讓球隊、體育健兒為港安心作賽。

江玉歡日前在社交媒體發文指，播錯國歌就算要有人受罰，也輪不到是次出賽球員，質疑何必要令球隊背負污名，承受不必要的壓力。她又指，接二連三播錯國歌是管理也是公共行政問題，最直接的解決方法是，將正確國歌置頂，可省卻不少日後的煩惱。

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她又反問，「當我們能用幾百萬年薪開個公務員位，用幾千萬年薪組織一隊特首政策組，用幾百億起只能用5年的簡屋，用幾千億防疫，為甚麼不能用有限的錢讓國歌置頂？」認為做法可以保護國家尊嚴，讓球隊、體育健兒為港安心作賽。」

她質疑，為何要將一個可解決的行政問題，演變成一個在香港擾攘個多月，甚至傳遍世界的事件，她強調，有問題時並非第一時間要找誰對誰錯，重點是要找對的解決方法。

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責任編輯：關景騰