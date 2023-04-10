【戲劇教育】都大教育課程加入「一人一故事劇場」　了解女性生命故事

▲ 戲劇教育融入都大教育課程。（都大提供圖片）

香港都會大學教育及語文學院提倡於課程中加入戲劇元素，學院早前與言遇劇團，合作開展名為「Pandora's Box Plus」的研究項目，通過「一人一故事劇場」讓學生了解不同女性的生命故事，從戲劇的過程中經歷一次自我發現及互相理解的旅程，並藉此培育他們的溝通及理解能力。

學院院長李慧心認為，上述學習活動有助學生勇於嘗試、敏於溝通，和時常反思身邊事情，培養作為良師所需具備的質素。李慧心指，戲劇應用是教育及語文學院中文課程的一大特色，亦是近年教育的新趨勢，透過在課堂中建構戲劇世界，讓學生從中探索及學習，大大提升學習效能。

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教育及語文學院是由教育系和應用語言研究系組成，提供6個全日制本科課程，以及一系列兼讀制遙距課程。學院提供的課程多元化，除了「語言研究」及「語文教育及語言研究」課程外，亦有「幼兒教育：領導及特殊教育需要」課程；學院又與都大李兆基商業管理學院合辦「語言研究（雙語傳意）及國際商業」雙學位，促進跨學科互動以及不同學術背景的學生彼此交流。

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責任編輯：馮琪雅