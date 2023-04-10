【隱形戰隊】馬國明強調應使得使不追求款式　揭只有一樣願意花錢

▲ 馬明認為要應使得使。（陳慧安攝）

TVB劇集《隱形戰隊》進入結局周，今日（4月10）劇中演員馬國明、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇、劉佩玥、江美儀、林子善及郭子豪等出席劇集宣傳。

在場上播出結局周不少緊張的片段，當中談到詩詠被陳展鵬捉走，馬明及山聰前往拯救，更與展鵬大打一場，場面緊張。

馬明接受TOPick訪問透露這場戲打得十分激烈：「我與山聰及展鵬三個對打，亦是這套戲唯一一場我們三個同場的戲，我記得那場戲用了很多時間拍攝，希望觀眾會喜歡出來的效果，加上山聰及展鵬拍開很多打戲，所以大家拍的過程都好爽。」

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自言怕熱 認為應使得使

談到未婚妻湯洛雯早前出席活動，透露婚禮將於年底在東南亞舉行，害怕天氣太熱，對此馬明表示：「我本身都很怕熱，很大汗，盡量挑選不太熱的日子。」

靚湯又爆馬明為人慳家，一條睡衣褲着到穿晒窿都不捨得掉，馬明笑說：「當然要慳，搵錢好辛苦，所以應使得使，不要亂使。（靚湯指買給你的衣服又不穿?）有穿，但我習慣是穿殘了才會丟掉。（她說要等幾年才會丟）那又不用幾年，她誇張了。」

提到靚湯又指馬明為人硬頸，馬明說：「我真的不容易丟東西的人，真的用到壞才會丟棄，這點我確實有些堅持。」

▲ 自認有堅持。（陳慧安攝）

不追求款式 願意花在屋方面

馬明續指自己從來不是追求款式的人：「就如電話都是壞了才會換，我最近換了電話，因為舊電話真的開始壞，那部電話都用了約四年。我覺得每件東西真的用到壞，先好丟棄，應該盡量要珍惜。」

他又指在衣食住行方面，會願意花金多錢在家中：「我很喜歡宅在家，若我能力許可會買較大的屋或花多點金錢在裝修上，令我喜歡又住得舒服，所以我會願意花錢在屋方面，反而我衣着可以很普通，食也可以很簡單。」

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記者：陳曉柔﹑王沚潼