【隱形戰隊】趙希洛不介意戲份多寡　最緊要角色有發揮

▲ 趙希洛出席《隱形戰隊》宣傳活動。（陳慧安 攝）

劇集《隱形戰隊》本周迎來大結局，劇中演員馬國明、唐詩詠、劉穎鏇、陳山聰、林子善、江美儀、趙希洛等今日（4月10日）現身紅磡在商場出席《隱形戰隊·復活之戰》宣傳活動。

劇情白熱化，觀眾推測趙希洛（Candice）飾演的阿Yan為幕後大反派。她在活動上接受TOPick訪問強調，阿Yan是名盡本分正直的警察，只因Ben Sir (胡諾言飾演）偷看到她的文件而已，似乎暗示她不是反派。

▲ 趙希洛出席《隱形戰隊》宣傳。（陳慧安 攝）

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與胡仔一拍即合

另外，提到趙希洛與胡仔（胡諾言）一直有合作，但這次卻才是兩人首部合作的電視劇，而且拍攝初期已有吻戲及床戲，不用劇本就能及時對戲、走位等大讚對方專業。她更形容二人一拍即合，默契十足，產生很好的化學作用。

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選角不論戲份 Candice注重角色發揮空間

當被問到近日很多網民指趙希洛在2019年獲萬千星輝最佳女配角後，演出戲份反愈來愈少，為她感到不值，比如觀眾認為《隱形戰隊》阿Yan這角色戲份不多，而她表示自己不太在乎戲份多寡，反更著重角色能否有發揮。

同時，Candice指自己頻頻拍《愛‧回家之開心速遞》，身邊同事經常看到她，指可能只是每場戲較散，便感覺很少戲份而已，望觀眾多多留意。

她更預告指《隱形戰隊》阿Yan將會有所不同，提大家要留意收看。

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記者：王沚潼

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