【明星扮靚】李嘉欣大露背裝騷健美線條　大美人靠5招凍齡煉成不老女神【多圖】

▲ 李嘉欣靠5招凍齡秘訣煉成「不老女神」。

「大美人」李嘉欣近月密密出國旅遊，實行展開一連串「報復式」旅行。繼2月與老公許晉亨到日本滑雪，上月又到大阪環球影城遊玩，在當中的超級任天堂世界打卡，童真未泯。

而近日趁住一連多日的復活節假期，與老公及兒子飛往紐西蘭旅遊。日前李嘉欣已晒出乘搭直升機的短片，從高空俯瞰藍天綠地的景色，十分寫意。之後李嘉欣又上載一張穿著大露背上衣的相片，大騷背部健美線條，向網民派福利。

不少網民大讚李嘉欣fit到爆，狀態極佳；有網友更指她這個側面角度，與馬德鐘老婆張筱蘭十分相似，一樣美麗動人。

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【明星扮靚】李嘉欣罕有Bra Top上陣騷身材 大美人兩招瘦身成凍齡港姐【多圖】

現年52歲的李嘉欣（Michele），擁有凍齡美貌兼模特兒身材，獲封「大美人」之稱。

雖然年過半百，但她依舊保養得宜，不但沒有半點贅肉，甚至比起不少年輕女士都fit過人。究竟李嘉欣如何煉成不老女神？原來全靠5招凍齡秘訣。

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1. 早餐吃水果

李嘉欣每天早餐只會吃水果，而她最喜愛的水果是車厘子。車厘子含有豐富的鐵質與維他命C，具有補血兼抗氧化功效，對美顏有極大的幫助。

2. 養生飲品

女人是水造，李嘉欣除了大量喝水之外，還很喜愛喝湯水等養生飲品。她曾透露平日會喝各種魚湯、燕窩、桂圓紅棗茶，以最天然方式由內至外凍齡保養。她亦會在晚餐後喝一杯桂圓茶，有助入睡，提升良好的睡眠品質。

3. 勤力護膚

李嘉欣曾在訪問中透露從來不去美容院，全靠平日自己勤力護膚。她認為保濕對保養皮膚來說是最重要的，所以常備補水噴霧為皮膚補充水分。她又提到會根據自己的皮膚狀況來使用針對性的面膜，一星期至少敷3至4次面膜來修復和美白皮膚，把肌膚停留在水嫩的狀態。

▲ （Instagram圖片）

4. 控制飲食

李嘉欣的成功要訣就是「忍」，少吃高熱量、零食或煎油炸食物。飲食上她非常重視營養攝，李嘉欣不推薦以節食減肥的方法，而是選擇吃有益食品。蔬果方面，多吃能抗氧化的椰菜花和車厘子，對身材和皮膚也有益處。

她曾公開產後減肥飲食餐單，成功在4個月勁減13kg：

早餐：兩隻雞蛋（只吃一個蛋黃）、全麥麵包；紅蘿蔔汁、蘋果汁。

午餐：麵、蔬菜沙律、一份魚肉；士多啤梨、奇異果等水果。

晚餐：牛肉、大量綠色蔬菜、牛尾湯。

5. 堅持運動

運動是十分重要的一環，李嘉欣從不懶惰，多年來堅持做運動的良好習慣。除了瑜珈拉筋外，還會跑步、滑雪等，就算待在家中也會跑步30分鐘，對身形管理十分嚴格。

▲ （Instagram圖片）

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