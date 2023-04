【凍齡靚媽】38歲徐菁遙與大女玩瑜伽　逆齡靚媽Suki做高難度動作騷身材【多圖】

▲ 徐菁遙跟13歲女玩親子瑜伽。

現年38歲的前港姐徐菁遙(前名徐淑敏、Suki),在2009年與商人黃浩結婚後夫妻恩愛誕下三個女。而且成為幸福人母的Suki仍充滿少女味,身形完全看不出是三女之母,堪稱索媽代表。

近日,Suki愛上玩瑜伽,今日(4月10日)她更於個人IG騷出與13歲長女黃心瑤(Vianna)齊玩瑜伽的照片。從相中所見,Suki跟女兒一起練習的是yogahood,並做出種種高難度動作。

▲ 徐菁遙身型弗爆!

親子瑜伽高難度

Suki母女在半空的吊環上做出不同的動作,當中Suki做出倒吊動作,認真考腰力,而愛女Vianna更做出空中一字馬,相信Suki跟女兒玩了一段日子。

此外,穿上淺藍色小背心的Suki身型弗爆,豐滿上圍十分吸睛,至於女兒黃心瑤穿上黑色瑜伽服。當中Suki留言道:「Pretty is an accident of nature. Elegant is a self-created work of art.」

好姊妹沈卓盈大留言大讚:「wow~勁吖」雖然Suki說這是親子 yoga,不過網民留言說:「Sisters not mum and daughter」

靚媽Suki修身有法

Suki向來注重保養,逆齡樣貌如少女,其樣貌和身材Keep相當不錯,少了當年的Baby Fat變得臉尖尖,五官更見立體,愈來愈省鏡,她曾經於TOPick訪問分享保養心得。

過去在娛圈工作,為上鏡顯瘦,Suki因而減少食量,由此成為習慣到今:「反而現在要吃三餐會好辛苦。後來看書,才發現我這個食法是有根據,這叫半斷食。8小時或16小時完全不吃東西,其實斷食有時令身體restart,可清除身體內的廢物。」

Suki在很久以前,已接觸日本流行「斷捨離」的文章:「這是講清除家居雜物,但原來『斷捨離』可應用在飲食上。除生活習慣,減除一些無需要的東西,飲食習慣也一樣,自己也會開心,因為愈少物質令到人愈快樂。」

為另一半努力保養

另外Suki注重養生,閒時會飲杞子紅棗桂圓茶,鮮奶燉花膠更是她和囡囡們的最愛,她說:「每次弄鮮奶燉花膠,大女和細女都會搶著吃!只有二女不太喜歡吃,身形較為瘦削,身體亦較多病痛,而飽滿的大女和細女很健康。」

除注重護膚,會用天然成份DIY美容產品外,Suki也愛做運動keep fit,早幾年更愛上芭蕾舞,身形更加完美,近日就愛上瑜伽。

Suki雖為三女之母,惟依然保持愛美的心態,她曾在IG分享與老公合照,然後寫著:「愛一個人最好的方式,是經營好自己,給對方一個優質的愛人」。

