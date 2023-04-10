【凍齡靚媽】38歲徐菁遙與大女玩瑜伽　逆齡靚媽Suki做高難度動作騷身材【多圖】

▲ 徐菁遙跟13歲女玩親子瑜伽。

現年38歲的前港姐徐菁遙（前名徐淑敏、Suki），在2009年與商人黃浩結婚後夫妻恩愛誕下三個女。而且成為幸福人母的Suki仍充滿少女味，身形完全看不出是三女之母，堪稱索媽代表。

近日，Suki愛上玩瑜伽，今日（4月10日）她更於個人IG騷出與13歲長女黃心瑤（Vianna）齊玩瑜伽的照片。從相中所見，Suki跟女兒一起練習的是yogahood，並做出種種高難度動作。

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▲ 徐菁遙身型弗爆！

親子瑜伽高難度

Suki母女在半空的吊環上做出不同的動作，當中Suki做出倒吊動作，認真考腰力，而愛女Vianna更做出空中一字馬，相信Suki跟女兒玩了一段日子。

此外，穿上淺藍色小背心的Suki身型弗爆，豐滿上圍十分吸睛，至於女兒黃心瑤穿上黑色瑜伽服。當中Suki留言道：「Pretty is an accident of nature. Elegant is a self-created work of art.」

好姊妹沈卓盈大留言大讚：「wow~勁吖」雖然Suki說這是親子 yoga，不過網民留言說：「Sisters not mum and daughter」

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靚媽Suki修身有法

Suki向來注重保養，逆齡樣貌如少女，其樣貌和身材Keep相當不錯，少了當年的Baby Fat變得臉尖尖，五官更見立體，愈來愈省鏡，她曾經於TOPick訪問分享保養心得。

過去在娛圈工作，為上鏡顯瘦，Suki因而減少食量，由此成為習慣到今：「反而現在要吃三餐會好辛苦。後來看書，才發現我這個食法是有根據，這叫半斷食。8小時或16小時完全不吃東西，其實斷食有時令身體restart，可清除身體內的廢物。」

Suki在很久以前，已接觸日本流行「斷捨離」的文章：「這是講清除家居雜物，但原來『斷捨離』可應用在飲食上。除生活習慣，減除一些無需要的東西，飲食習慣也一樣，自己也會開心，因為愈少物質令到人愈快樂。」

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為另一半努力保養

另外Suki注重養生，閒時會飲杞子紅棗桂圓茶，鮮奶燉花膠更是她和囡囡們的最愛，她說：「每次弄鮮奶燉花膠，大女和細女都會搶著吃！只有二女不太喜歡吃，身形較為瘦削，身體亦較多病痛，而飽滿的大女和細女很健康。」

除注重護膚，會用天然成份DIY美容產品外，Suki也愛做運動keep fit，早幾年更愛上芭蕾舞，身形更加完美，近日就愛上瑜伽。

Suki雖為三女之母，惟依然保持愛美的心態，她曾在IG分享與老公合照，然後寫著：「愛一個人最好的方式，是經營好自己，給對方一個優質的愛人」。

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