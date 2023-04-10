【隱形戰隊】劉穎鏇透露吊威也整傷　不介意被定型做打女 ：最重要觀眾喜歡

▲ Tiffany在劇中表現亮眼獲讚。（陳慧安攝）

TVB劇集《隱形戰隊》進入結局周，今日（4月10日）劇中演員馬國明、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇、劉佩玥、江美儀、林子善及郭子豪等出席劇集宣傳。

【TVB性感打女】劉穎鏇＋劉佩玥＋何慈茵睇得打得 獲封新代打女有睇頭

難忘的場口 吊威也有損傷

在場播出劉穎鏇（Tiffany）凌空踢腿一幕，甚有難度，她接受TOPick訪問表示這場戲十分有難度：「因為第一次吊威也，加上我穿背心和貼身褲的關係，我的平衝力只可靠一條威也，所以那個動作真的做了很多次，至少超過二十多次，因為不但要踢得直和高，而且要平衡得很好，真的很有難度。」

她續指還有一場威也戲亦很難忘：「我會吊着威也跳起，再起腳踢，因為那個威也索住我腋下位置，所以就令我腋下損了。」

▲ 劉穎鏇和陳山聰這對CP深受觀眾喜歡。（陳慧安攝）

不介意做打女

談到《隱形戰隊》是否她暫時拍得最辛苦和動作戲最多的一部劇集，Tiffany說：「絕對是，這套劇不但是我體能上，打戲及槍戰也是很大的挑戰，現時出街看到大家那麼喜歡，我都很開心，即使當時拍得很辛苦，也不要緊。」

Tiffany在劇中打得精彩，加上早前她在《超能使者》中亦是打戲連場，不少觀眾封其為新一代的「打女」，對此她說：「我不介意被定型做打女，我真的很尊敬所有的武打演員，因為打戲真的不易做，還要背後有很多人的付出才能拍到一場好的打戲。」

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感謝觀眾支持

至於提到最近Tiffany入圍討論區的「2023年TVB最靚花旦排行榜」，加上她憑「刑風」一角令其人氣急升，對此Tiffany表示：「這套劇一定有幫助，我與山聰這對CP大家又十分喜歡，真的很難得，很感謝各位觀眾支持。」

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記者：陳曉柔﹑王沚潼