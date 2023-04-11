【1分鐘童你Check】小朋友易流鼻血有原因　醫生教正確快速止血步驟

▲ 點解小朋友易流鼻血？原來有原因。

有家長擔心小朋友無故流鼻血，明明沒有跌倒撞到鼻子，卻頻繁地流鼻血，滿頭問號。此外，對於止鼻血方法，眾說紛紜，究竟要按鼻樑還是鼻翼？TOPick找來耳鼻喉科專科醫生林偉雄講解，了解兒童常流鼻血的因由，以及正確止鼻血方法。

挖鼻孔致鼻黏膜破損

流鼻血人人都會發生，可是像小朋友較常見，原來是小朋友手多多之故，耳鼻喉科專科醫生林偉雄解釋，大多數小朋友是因為鼻子黏膜破損，而鼻腔的血液供應很豐富，排除了撞到鼻的情況，本港很多小朋友都有鼻敏感，而鼻敏感最常見症狀是鼻子痕癢、打噴嚏等，當兒童出現這些情況時，總愛伸手指入鼻孔挖鼻，導致鼻黏膜破損，就很容易出現流鼻血的現象。

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另一方面，亦有些不常見的流鼻血原因，林偉雄醫生提及跟自身血液出問題或疾病有關，才致特別易流血，成人受藥物影響如正服食薄血丸易加劇流鼻血。針對兒童，如鼻腔有腫瘤、先天性血管問題等，也會致兒童流鼻血。如果小朋友持續有流鼻血的狀況，宜找耳鼻喉科專科醫生作詳細檢查。

正確方法按鼻翼兩側

處理流鼻血眾說紛紜，有人用紙巾塞鼻孔、有人按鼻樑仰後，這些皆是錯誤動作。林偉雄醫生教路，家長可教小朋友捏著鼻子最軟地方，即鼻翼位置，可以跟孩子說動作跟聞到臭味道時捏鼻一樣。流鼻血者亦可身體稍向前，用口呼吸，大概5至10分鐘左右，直接壓著鼻子黏膜破損的地方，即用一個直接壓力性的止血方法，很多時就會很快見效。

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記者︰顏紫燕