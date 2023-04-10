【建築物管理條例】政府擬修例打擊圍標　麥美娟︰不會對樓宇管理混亂坐視不理

▲ 麥美娟表示，不會對樓宇管理的混亂情況坐視不理。（資料圖片）

政府建議修訂《建築物管理條例》，當中建議若大廈進行「大型維修工程」，必須有5%或200名業主親自出席業主大會及投票表決。民政及青年事務局局長麥美娟表示，不會對樓宇管理的混亂情況坐視不理。

麥美娟表示，修例草案將會訂明，屋苑或大廈如果要進行「大型維修工程」，工程進行前召開業主大會，其法定人數將維持於業主總數的10%，又規定親自投票的業主須有5%或200名，以較低者為準。「大型維修工程」即屋苑或大廈每戶需要攤分3萬元維修費。

她指出，修訂主要是為了令業主容易遵從，並提供業主對大型維修工程的關注。她又指，過去一段時間不斷見到一些業主立案法團出現混亂情況，她表示，當局不會對樓宇管理的混亂情況坐視不理，稱有決心透過不同法例打擊大型工程「圍標」問題。

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責任編輯：關景騰