【藏毒案】肯亞抵港女旅客涉體內藏毒被捕　海關檢獲逾90萬元可卡因

▲ 肯亞抵港女旅客涉體內藏毒，排出67粒、共重約1公斤懷疑可卡因，估計市值約90萬港元。

香港海關昨日（9日）在香港國際機場偵破1宗涉及1名入境旅客的體內藏毒案件，檢獲約1公斤懷疑可卡因，估計市值約90萬元。

海關機場科人員昨日，在機場為1名從肯亞內羅比，經埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴飛抵本港的女子進行清關期間，發現她報稱在香港預訂的酒店並不存在，而且逗留日數不符，海關人員因此懷疑女子體內藏毒，於是把她帶往伊利沙伯醫院作進一步檢查，期間女子於洗手間內排出懷疑可卡因，於是海關人員把她拘捕。截至今日（10日）下午六時，該女子已從體內排出67粒共重約1公斤懷疑可卡因。

▲ 肯亞抵港女旅客涉體內藏毒，排出67粒、共重約1公斤懷疑可卡因，估計市值約90萬港元。

被捕女子35歲，報稱從事資訊科技經理，將被控以1項販運危險藥物罪名。海關相信她體內仍有未排出的懷疑可卡因，她將會繼續被扣留在醫院，進行醫學觀察。案件將於明日（11日）在西九龍裁判法院提堂。

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記者：曾秋文