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【殺校】錦江小學校友會發起一人一信　盼教育局從「非量化角度」收回決定

社會 21:08 2023/04/10

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中華基督教會長洲堂錦江小學新學年「獲派0班」，意味9月起或逐步停辦小一。（學校網頁圖片）

位於長洲的中華基督教會長洲堂錦江小學新學年「獲派0班」小一，意味學校恐面臨殺校。上周傳出消息後，即有個別校友向教育局發信反映意見，錦江小學校友會表示，希望帶頭凝聚校友聲音及力量，呼籲畢業生以一人一信或電郵方式向教育局反映意見，並講述當年在母校點滴和所學所得，盼讓當局能夠以「非量化角度」認識錦小，酌情處理，暫時收回決定。有校友即響應行動，向教育局表達希望母校能夠繼續辦學。

錦江小學獲派0班小一的「開班信」消息上周傳出，錦江小學校友會主席陳卓賢昨日（9日）透過facebook發文，表示近日從新聞得知母校接獲教育局通知，今年9月未獲批開辦小一，令母校因而可能面臨殺校危機，明白校友們對教育局決定會有不愉快的心情，但他相信事情仍然存有討空間，並得知陸續有個別校友自行向有關當局發表意見，校友會希望能夠響應行動，並呼籲各位校友參與，「自行用自己聲音，協助母校度過難關。」

校友會鼓勵校友以信件或電郵形式，向教育局反映對相關決定的意見，

亦不妨真誠訴說自己以往在母校的點滴及所學所得，讓有關當局以全新、非量化的角度認識錦小，藉以望其酌情處理，暫時收回決定，並持開放態度，保留與母校商量的餘地，好讓母校日後繼續肩負春風化雨的使命，為長洲這小島下一代提供優質教育。

校友會祝願母校早日撥開雲霧見青天：「一字一句，一點一滴，匯流成河，集結成海。只要懷真誠之心，本堅定信念，錦小一定有望衝破困局，繼續作育菁莪，為小島培育出一代代人才，為香港社會作出貢獻。」

錦江小學校友會主席陳卓賢呼籲畢業生向教育局反映意見。（校友會facebook圖片）

據教育局早前回覆本報查詢，按照現行開班準則，如個別公營學校在小一入學統籌辦法下，獲派的學生總人數少於16人，而同一校網內的其他學校仍有餘額，則該校不一定會獲資助開辦小一班；學校可於4月20日或之前向教育局提交對建議班級結構的意見，教育局將在審慎考慮學校所提意見後，確定其核准班級結構，有關學校亦可考慮選擇申請「特別視學」、與其他學校合併，或以私營方式開辦小一班級等方案。

局方將於首次未獲批開辦小一班級後的第3個學年起，停止向學校發放任何形式的津貼，故此學校一般會在3年沒有開辦小一班級後停辦。

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責任編輯：馮琪雅

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