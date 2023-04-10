【逼爆口岸】長假外遊回港潮　截至晚上9時46萬人次入境

▲ 立法會議員陸頌雄昨晚7時亦從深圳灣口岸過關返港，遇上入境高峰，人潮逼爆口岸。(陸頌雄fb圖片)

清明及復活節長假期今日(10日)結束，大批港人外遊後回港，入境處預計全日有近52萬人經各口岸入境。截至晚上9時已近46萬人次入境，當中最多人經羅湖入境，逾9.8萬人入境。立法會議員陸頌雄在晚上7時亦從深圳灣口岸過關返港，遇上入境高峰，人潮逼爆口岸。

羅湖最多 9.8萬人入境

一連4天公眾假期結束，入境處預計長假最後一日會最多人返港，會有近52萬人經各口岸入境，已增派人手加開櫃位應付。截至晚上9時，共有逾66.7萬人次進出本港，其中近46萬人次入境、近21萬人次出境。

其中，經羅湖管制站入境佔最多，有逾9.8萬人次；其次是落馬洲支綫，近8.6萬人次；而深圳灣口岸（逾6.2萬）、港珠澳大橋（逾5.3萬）、香港國際機場（逾4.7萬）、高鐵西九龍站（逾4.3萬）均錄得大量入境人次。

陸頌雄在社交網站發文，說晚上7時許從深圳灣口岸回港等候兩次過關，其間又等巴士，用了大約一小時多，他的體會是通過內地關比香港關時間短，「真正要做到大灣區融合，如何要做到過關無感化，零輪候，從軟硬件到制度設計，都是要一個思考的課題。」

業界料五一訪港客 不熾熱

另外，總結由4月1日起的10天長假，上周五（7日）是出境高峰日，逾45.4萬人次離港；首9天有逾68.9萬旅客人次入境，較上月約65.2萬，微升6%。按內地旅客區分，本月近52.2萬人次訪港，按月微升1.2%。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦認為內地旅客回升，是旅遊業復甦的好開始，不過面對國內其他城市及泰國的競爭，「畢竟它們對內地旅客十分歡迎」，難料五一黃金周期間本地內地訪客的數目，初步預計訪港氣氛不會熾熱。

記者 陳麗娜

