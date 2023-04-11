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【會議展覽】環球資源今年10展覽料吸8,000展商　冀港續成亞洲會展之都

社會 09:17 2023/04/11

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

環球資源副總裁黎可怡。（陳永康攝 ）

隨着本港全面邁向復常，闊別3年的多項大型會展活動亦將重臨香港。主力舉辦電子產品及生活用品展的展覽主辦商「環球資源」副總裁黎可怡接受本報專訪時表示，業界對春秋二季展期反應熱烈，4月春季展覽將迎來4,000個來自全球各地的參展商，料吸引來自150個國家及地區，逾6萬名買家到場，展現香港會展業復甦的強勁勢頭。而連同秋季5個展覽，本年度環球資源料將接待約8,000個參展商。

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「展商的反應可以講係非常之熱烈。」黎可怡指，由4月11至21日，環球資源將於亞博館舉辦5個大型展覽，覆蓋電子產品、智能家居、生活及時尚用品、家居及餐廚用品等範疇，亞博館10個展館將全部爆滿，展覽總面積達7萬平方米，齊集約4,000個來自全球各地的參展商。

黎可怡認為這反映參展商需求積壓已久：「過去3年，佢哋直接面向買家嘅機會係少咗，而展覽會係最直接、最有效率面對買家嘅一個機會。」

今起春季5展覽　引逾6萬買家

環球資源消費電子展及移動電子展，重點採購消費電子產品、電腦周邊、電競遊戲、AR/VR等產品；智能家居及家電展除了展示智能家居、物聯網等，今年新增寵物用品區。雖然疫下封關3年，令大型展覽停擺，亦有部分展覽因此撤出香港；但黎可怡指，自去年9月香港實施「0+3」安排，當時已有不少買家「不辭勞苦」轉機來到香港採購。

「香港係真係最便利，提供好多優勢，尤其是做一啲國際性展覽會。」黎可怡解釋，香港營運效率高，無論是展品物流或通關手續都快捷便利；交通網絡完善，航班覆蓋廣泛，可於5小時內連通全世界一半人口；而且稅務架構便利展商，免收消費稅對展商極吸引。

港會展成內企跳板　拓國際市場

事實上，不少電子產品及家居用品多由內地生產，所以環球資源9成參展商亦來自內地，黎可怡坦言，通關復常對整個會展業生態帶來極大的幫助。她指出，絕大部分海外買家到港參與採購展後，如有意向展商下大額定單，都會先到內地參觀廠房，加上近年啟用的港珠澳大橋為海外買家往返內地增添一條更為直接的通道，故香港的地理優勢對買家有着難以取代的吸引力。

比鄰亞博館的SKYCITY航天城現正分階段落成，黎可怡認為，航天城的落成將令整個大灣區更加互聯互通，聯繫亞洲展商與國際買家，加強香港會展業優勢。她指出，特別是國內企業往往會利用香港的會展活動為跳板，開拓國際市場。

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記者：黃穎津

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