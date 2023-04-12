城大揚威中國大學生創業計劃競賽　首奪「優勝盃」 成績冠香港高校

中國高等教育界最大型的創新創業盛事—第十三屆「挑戰盃」中國大學生創業計劃競賽（「挑戰盃」），早前在北京舉行決賽。六隊來自香港城市大學（城大）的參賽團隊，分別榮獲金、銀及銅獎。城大在「挑戰盃」的總得分更躋身全國參賽院校前20名，首次奪得「優勝盃」，再度彰顯城大的科研水平及在推動創新創業的努力。

「挑戰盃」由國家多個部委主辦，是中國當代大學生的矚目科技創新創業盛會。今屆競賽聚焦未來產業、可持續發展、公共服務等多個領域，吸引全國共3,011所高校、近33萬個創新創業項目參加，最終有1,542個項目晉級決賽。

城大參賽團隊表現突出，分別獲得兩金、兩銀、兩銅。城大更以全國首20所總得分最高參賽院校的佳績，首次獲得賽事的「優勝盃」，成績為香港參賽院校之冠。城大校長郭位教授恭賀城大團隊在「挑戰盃」中大放異彩，他說：「城大作為全球最具創新力的大學之一，向來鼓勵年輕人以創新意念把科研成果落地轉化，貢獻社會。為此我們推出大型創新創業計劃HK Tech 300，凝聚工商業和科技界專家翹楚的支持，幫助年輕人開展創業之旅。」

▲ 香港城市大學於第十三屆「挑戰盃」中國大學生創業計劃競賽中囊括多個獎項，成績冠絕香港參賽院校。

其中「無電製冷技術」和「Immune Factory 智慧癌症免疫診療平台」獲得賽事的金獎；「用於快速富集分離液體中微顆粒的便攜式系統」和「用於建築節能於熱管理的熱致變色智能窗」獲得銀獎；而「透皮遞送細胞和生物製品的微針藥械組合產品和框架核酸製劑」和「Gportrait 智能基因畫像平台」亦獲得銅獎。

▲ 「用於建築節能於熱管理的熱致變色智能窗」在「挑戰盃」中獲得銀獎。

▲ 「透皮遞送細胞和生物製品的微針藥械組合產品和框架核酸製劑」（上）和「Gportrait 智能基因畫像平台」在「挑戰盃」獲得銅獎。

社會治理和公共服務組別金獎：無電製冷技術

由能源及環境學院助理教授曹之胤博士、博士後李孝謙博士、朱毅豪博士、林凱昕先生、杜雨薇小姐組成的創冷科技有限公司（創冷科技），亦同獲HK Tech 300天使基金100萬港元投資。

公司將這項城大的專利技術，應用於塗層之中並研發為「iPaint」。當塗在室外建築和設備表面，iPaint就能反射絕大多數太陽光，同時能有效地將熱量以中紅外方式往外太空輻射，從而在無需能源或製冷劑的情況下，便可使物體表面全日維持低於環境温度的製冷效果，有助實現節能減碳，達至建築物淨零排放。

創冷科技最近更於由香港中華煤氣與國家電投集團聯合主辦的第二屆TERA-Award「碳汭未來」智慧能源創新大賽中脫穎而出，勇奪金獎殊榮，獲得100萬美元獎金，並與香港中華煤氣達成戰略合作意向，未來將會在智慧能源相關項目中展開合作。

▲ 奪「挑戰盃」金獎嘉許的創冷科技，於較早前亦獲第二屆TERA-Award「碳汭未來」智慧能源創新大賽的金獎殊榮。

社會治理和公共服務組別金獎：Immune Factory 智慧癌症免疫診療平台

電腦科學系校友趙梓丞博士、博士生陳凌曦小姐、李施穎小姐、王夢瑤小姐、王雪瑩小姐、研究助理王硯斐小姐等成員，組成了初創公司「奧麥有限公司」，並獲HK Tech 300天使基金100萬港元投資。

公司致力以先進的生物信息學技術和機器學習方法及排序技術，推出CombCure腫瘤基因數據檢測分析系統，推動生命健康領域研究及產學研轉化。透過為醫院和臨床檢驗機構提供基因組數據操作系統，讓患者可以更快、更安全地獲得精準診療方案。

▲ 同獲金獎嘉許的奧麥有限公司，致力推動生命健康領域研究及產學研轉化。

HK Tech 300 全力推動創科發展

為年輕創業家提供多元化的教育及自我增值機會，同時將城大的研究成果及知識產權轉化為實際應用，城大於2021年3月宣佈投放五億港元推行HK Tech 300，至今已培育出不少出色的初創團隊。現時已有超過1,300位城大學生、校友、科研人員及其他人士，參加了由專業機構提供的創業培訓；超過510隊初創團隊獲計劃批出十萬港元種子基金，當中超過300隊同時獲入選香港科技園公司種子培育計劃，額外獲十萬元種子基金。逾110間初創公司更獲高達100萬港元的天使基金投資。初創項目涵蓋深科技、資訊科技和人工智能、生命科學和健康科技、金融科技、環保和教育科技。

城大副校長（研究及科技）暨HK Tech 300執行委員會主席楊夢甦教授說︰「樂見HK Tech 300推出至今，各界積極響應，得到80多個來自不同領域及行業的合作夥伴支持，逾150位經驗豐富的工商業界精英及創業家亦加入了『創業師友計劃』，一起為初創團隊在創業路上提供指導。」城大與包括華潤創業有限公司在內的九間科創投資企業及基金建立了共同投資合作夥伴關係，向獲甄選的HK Tech 300初創公司提供額外近兩億港元的天使投資。數間初創公司更已獲風險投資者青睞，獲投資總額超過7,800萬港元。

了解更多HK Tech 300: https://bit.ly/43byDrr

（資料由客戶提供）