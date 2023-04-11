【會議展覽】會展業推綫上綫下商貿配對　冀補充新血擴展

▲ 黎可怡透露，公司在過去3年人手流失情況並不明顯，原因是疫情期間推出了綫上平台。（陳永康攝）

疫情3年會展業停擺，令業內人手流失嚴重。然而環球資源副總裁黎可怡透露，公司在過去3年人手流失情況並不明顯，原因是疫情期間推出了綫上平台，為買賣雙方進行商貿配對。惟她強調實體展覽不可替代，未來將實行綫上綫下雙軌並行展覽模式，亦盼有更多新人入行補充流失。

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黎可怡稱，公司在過去的每一年，都會進行逾千次商貿配對，即使在疫情期間亦從無間斷，買家除春秋二季的實體展外，其餘時間可利用綫上平台進行採購。現時環球資源在全球約有1,000名員工，當中約8成人屬國內團隊，為供應商、參展商或綫上平台的廣告商提供銷售、售後服務；而香港團隊則佔約1成人，主要應對國際買家；此外，公司在越南、韓國、台灣、印度等國家亦設有辦公室。黎可怡表示：「因為服務仍然喺度，我哋就無見到好大嘅人才流失。」

需具組織力 緊貼行業趨勢

惟實體展重臨，疫下業內人才流失嚴重，黎可怡坦言會展業重新招聘人手是一大挑戰，特別是在搭建、宣傳方面。事實上，會展業門檻並不算高，黎可怡指擁有2至3年工作經驗的畢業生便可從較初級的職位入行，此後再進行在職培訓。惟她強調，從事會展業難「一本通書睇到老」，每一次展覽都有不同的做法，亦須與展商、廠商、買家等多方聯繫，良好的組織及溝通能力不可或缺。

「其實展覽會一個好大好大嘅任務，就係比買家睇到最新嘅產品。」黎可怡表示，會展業從業員亦須緊貼行業趨勢，每一個展覽都要有亮點，以助買家找到下一個最暢銷產品。環球資源主力舉辦電子產品及生活用品展，公司與行業協會亦有合作，以了解電子行業最新趨勢：「譬如舊年全世界都講緊metaverse（元宇宙）嘅時候，其實展覽會都會反映返呢一啲內容。」

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記者：黃穎津