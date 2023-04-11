【獨立漫畫之父】利志達展出珍貴手稿加搶手紀念tee　《大志其中》展覽紀念從事創作40周年

▲ 利志達《大道其中》展覽即日起在海港城美術館舉行。（圖片海港城提供）

對於本地的漫畫迷而言，沒有可能不認識利志達這名字，這位有著「香港獨立漫畫之父」美譽的創作人，過往推出的作品雖然不多，但每一本都能夠成功打入日本和歐美市場，成為不少喜愛漫畫的人必儲項目，亦吸納不少真正喜愛漫畫的香港讀者，最近他在海港城舉行《大道其中》展覽，漫畫迷及藝術愛好者不容錯過。

利志達於1982年起投稿到漫畫雜誌，作品流露出風格強烈的個人風格和細膩筆法。2016年，他獲邀參加法國「安古蘭國際漫畫展」所舉辦的「香港大法師——利志達個人展」，成為首位在該著名漫畫展舉行展覽的香港漫畫家，隨後更獲邀參加「當羅浮宮遇見漫畫」計劃，出版《蟾宮事變》。

今年原來踏入他創作生涯的40周年，為了紀念這個日子，由即日起於「海港城美術館」舉行《大道其中》展覽，展出他於2023年繪畫的最新大型畫布作品，與及一些40年來從未曝光的珍藏黑白漫畫故事原稿及彩色插畫作品原稿，而他為了準備是次展覽，翻箱倒篋，搬出經年作品重新整理，如他所言：「彷彿再一次翻閱那麼多年來的愛恨情仇。」

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對於fans來說，更重要的是同場發售利志達的最新作品《大道其中》個人畫集以及多款限量版精品，漫畫迷及藝術愛好者不容錯過。

利志達《大道其中》展覽

日期：即日至4月23日

時間：11:00am-10:00pm

地點：海港城美術館/海港城海洋中心二階207號舖

記者：何偉雄