【會議展覽】會展環保產品大熱　智能家居寵物用品成新趨勢

▲ 環球資源副總裁黎可怡總結近年流行趨勢。（陳永康攝）

疫情下會展業受到一定打擊，但各行各業在疫情期間仍然持續發展，並開拓出新市場。

環球資源副總裁黎可怡總結近年流行趨勢，除了疫情初期流行的防疫用品之外，環保產品在全球市場明顯崛起，需求大增，而智能家居、物聯網以及寵物用品等範疇亦有興起的趨勢。

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黎可怡指，在疫情初期，防疫產品特別受歡迎，故在2020年中，環球資源亦舉辦一個防疫、醫療產品、用品的綫上展覽，反應亦相當熱烈。

新設戶外電子設備 迎露營熱

而近年另一個新增的大趨勢，則是各式各樣的環保產品。黎可怡舉例指，如生活用品展推出「走塑」的環保餐具、時尚展方面則更講求使用一些可循環的物料、電子產品則要節能；買家方面，也有更多來自歐盟的買家要求產品有「ECO LABEL」認證。

黎可怡形容：「環保產品喺全球都係一個大趨勢，全部嘅展覽會，都會多咗呢一類型嘅產品供應。」

除此之外，環球資源今年將新推出智能家居展覽，緊貼物聯網潮流。

至於生活用品展方面，黎可怡亦留意到，近年寵物用品需求上升，客人對產品款式有更高的要求，今年亦新增了寵物用品區。

而今年電子產品展更有全新音響產品館，更因應露營熱潮，新設戶外電子最新設備。

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記者：黃穎津