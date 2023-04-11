  • 26°C
香港時間 : 2023411日 (週二) 11:13
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【會議展覽】會展環保產品大熱　智能家居寵物用品成新趨勢

社會 09:26 2023/04/11

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

環球資源副總裁黎可怡總結近年流行趨勢。（陳永康攝）

疫情下會展業受到一定打擊，但各行各業在疫情期間仍然持續發展，並開拓出新市場。

環球資源副總裁黎可怡總結近年流行趨勢，除了疫情初期流行的防疫用品之外，環保產品在全球市場明顯崛起，需求大增，而智能家居、物聯網以及寵物用品等範疇亦有興起的趨勢。

最新影片推介︰

TOPick診症室
【TOPick診症室】小心白帶異常　中醫教從分泌物顏色睇健康

黎可怡指，在疫情初期，防疫產品特別受歡迎，故在2020年中，環球資源亦舉辦一個防疫、醫療產品、用品的綫上展覽，反應亦相當熱烈。

新設戶外電子設備　迎露營熱

而近年另一個新增的大趨勢，則是各式各樣的環保產品。黎可怡舉例指，如生活用品展推出「走塑」的環保餐具、時尚展方面則更講求使用一些可循環的物料、電子產品則要節能；買家方面，也有更多來自歐盟的買家要求產品有「ECO LABEL」認證。

黎可怡形容：「環保產品喺全球都係一個大趨勢，全部嘅展覽會，都會多咗呢一類型嘅產品供應。」

除此之外，環球資源今年將新推出智能家居展覽，緊貼物聯網潮流。

至於生活用品展方面，黎可怡亦留意到，近年寵物用品需求上升，客人對產品款式有更高的要求，今年亦新增了寵物用品區。

而今年電子產品展更有全新音響產品館，更因應露營熱潮，新設戶外電子最新設備。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【殺校】錦江小學校友會發起一人一信　盼教育局從「非量化角度」收回決定
21:08 2023/04/10
【殺校】錦江小學校友會發起一人一信　盼教育局從「非量化角度」收回決定
【逼爆口岸】長假外遊回港潮　截至晚上9時46萬人次入境
23:34 2023/04/10
【逼爆口岸】長假外遊回港潮　截至晚上9時46萬人次入境
【今日回暖】天文台料本港氣溫回升　明日新界多區升溫至最高28度
今日 00:35
【今日回暖】天文台料本港氣溫回升　明日新界多區升溫至最高28度
【會議展覽】環球資源今年10展覽料吸8,000展商　冀港續成亞洲會展之都
今日 09:17
【會議展覽】環球資源今年10展覽料吸8,000展商　冀港續成亞洲會展之都
【會議展覽】會展業推綫上綫下商貿配對　冀補充新血擴展
今日 09:22
【會議展覽】會展業推綫上綫下商貿配對　冀補充新血擴展

你可能感興趣

【殺校】錦江小學校友會發起一人一信　盼教育局從「非量化角度」收回決定
21:08 2023/04/10
【殺校】錦江小學校友會發起一人一信　盼教育局從「非量化角度」收回決定
【逼爆口岸】長假外遊回港潮　截至晚上9時46萬人次入境
23:34 2023/04/10
【逼爆口岸】長假外遊回港潮　截至晚上9時46萬人次入境
【今日回暖】天文台料本港氣溫回升　明日新界多區升溫至最高28度
今日 00:35
【今日回暖】天文台料本港氣溫回升　明日新界多區升溫至最高28度
人工智能 市場拓展 數碼轉型 可持續發展 科技產品 疫情 智能家居 歐盟 展覽

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【吳耀漢逝世】資深演員吳耀漢終年83歲　家人指心臟停止靠儀器運作
12:11 2023/04/10
【吳耀漢逝世】資深演員吳耀漢終年83歲　家人指心臟停止靠儀器運作
【貪心網紅】KOL故意除衫入迪士尼　搏拎免費T恤失敗收場
15:44 2023/04/08
【貪心網紅】KOL故意除衫入迪士尼　搏拎免費T恤失敗收場
【天人永隔】66歲李坤城大腸癌病逝　26歲太太林靖恩不捨痛哭：來生再續前緣
11:16 2023/04/10
【天人永隔】66歲李坤城大腸癌病逝　26歲太太林靖恩不捨痛哭：來生再續前緣