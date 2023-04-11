【貼地育兒】霍啟剛一家五口爬萬里長城　郭晶晶貼地育兒被讚最好身教

▲ 霍啟剛郭晶晶一家五口爬北京萬里長城，被網民讚貼地生活化。

剛過去的復活節假期，不少港人一家大細外遊，霍啟剛郭晶晶一家也不例外，內地有網民在北京的萬里長城野生捕獲他們一家，大讚非常生活化。的確，霍氏夫婦不時在網上分享親子日常，貼地乘巴士、行花市、親子賣旗、看藝術展等，而郭晶晶亦被封為「豪門模範新抱」。

霍啟剛一家遊北京長城

跳水皇后郭晶晶與富二代霍啟剛結婚10年，育1子2女，兩人被譽為「最樸實的豪門夫妻」，近日有網民再次認證他們很貼地樸實。有內地網民在北京長城偶遇霍啟剛一家，拍了照片放上網分享，直言「哇哦，好生活化的眷侶耶」，網民在爬一段慕田峪長城時，發現郭晶晶一家就站在自己身後，他很開心激動，拍了照片，但不敢上前搭訕。

▲ 內地網民在北京長城偶遇霍啟剛一家。（小紅書圖片）

從相片所見，郭晶晶穿黑色褸和牛仔褲，背著背囊，打扮樸素，她拖着大仔霍中曦一起行，而穿藍色風褸、戴口罩的霍啟剛就抱着女兒。如果沒細心留意，很難認出低調的他們。

在留言中，有網民指當日亦有爬長城，卻沒認出霍啟剛郭晶晶一家，大感可惜。另外，其他網民有不少正面留言，包括「喜歡她們夫妻倆，接地氣有親和力有愛心」、「前無古人，後無來者，真正的豪門模範兒媳」、「喜歡你對孩子接地氣的教育，不僅僅是跳水皇后，還是我的女神」等。

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公務出差兼度假

霍啟剛在社交平台發帖，原來他是次赴北京是有工作在身，今次第一次以香港藝術發展局主席身份，拜訪國家文化旅遊部及中國文聯，提及希望明年10月舉辦的首屆「香港演藝博覽會」，能獲支持協助。郭晶晶跟3仔女一於陪同前往北京，霍啟剛工作後可以享受天倫樂。

北京係我非常熟悉嘅地方，無論公務出差定係度假都會經常過嚟。

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貼地育兒不溺愛

事實上兩人被譽為「最樸實的豪門夫妻」。郭晶晶與孫霍啟剛婚後，2013年誕下長子霍中曦、2017年誕下次女霍中妍，2018年誕下細女Laurina。霍氏夫婦二人奉行貼地教仔政策，包括乘搭巴士、到昂坪坐纜車、行花市、體驗農耕生活、一起賣旗做善事等。

▲ 郭晶晶與霍啟剛被譽為「最樸實的豪門夫妻」。（IG圖片）

在2月時，郭晶晶在小紅書分享利用二手利是封DIY燈籠，表示既可以增加節日氣氛，又可以鍛煉孩子們的動手能力，還可以節約環保廢物利用，一舉多得。此外，兩女兒一起拿抹布開始擦東西洗邋遢，做完大掃除，一家逛花市，小朋友也自己捧著戰利品回家，兒子托桃花，雖然小朋友是出身在豪門的富三代，但他們沒有持寵生驕。

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責任編輯︰王明芳