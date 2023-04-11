【傷眼行為】抖音瘋傳薄荷潤唇膏搽眼提神　醫生警告：隨時失明

▲ 抖音瘋傳薄荷潤唇膏搽眼提神，醫生警告：隨時失明。

眼睛要好好保護，切勿隨意玩弄。社群軟件TikTok最近瘋傳用薄荷潤唇膏塗抹眼睛，達至提神效果的熱潮，網民爭相效仿。有醫生警告，此行為可令眼睛感染各種疾病，隨時失明。

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綜合外國媒體報道，抖音上瘋傳用潤唇膏塗抹眼皮和周圍，獲取清涼感，從而產生提神的感覺；甚至有人用來製造類似酒後微醺感和興奮感。這一行為被簡稱為「Beezin」，同類型影片部分已破數百萬次點閱，可見話題熱度。

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然而，這並不是一件值得學習的行為。有醫生及專家指出，潤唇膏中含有薄荷油成分，藥用款則含有薄荷醇，這兩種成分都有降溫效果，因此使用後會有清涼、甚至輕微刺痛灼熱感，達到刺激感官「提神」作用。不過，正因產品具刺激性，根本不適合塗抹在脆弱敏感的眼周肌膚。

醫生警告，在眼周塗抹潤唇膏，不僅容易令眼周皮膚變得乾燥、產生痕癢刺痛感，還可導致接觸性皮膚炎、眼瞼發炎等疾病。潤唇膏中的薄荷醇一旦進入眼睛，更會增加患青光眼和白內障風險。如果潤唇膏已在嘴上使用過，或帶有病毒如唇皰疹，此時再塗抹眼睛，病毒會透過潤唇膏傳染至眼睛，增加患眼部皰疹風險，嚴重將損害角膜，隨時影響視力。因此，醫生和專家紛紛勸諭民衆，切勿再將潤唇膏塗到眼皮上，也不要讓眼睛跟嘴唇共用同一物件。

同場加映：不含MOSH及MOAH潤唇膏

消委會曾檢測市面45款潤唇膏的礦物油物質成分，包括「短鏈MOSH礦物油物質」、「長鏈MOSH混合物」，和另一種存在於礦物油成分的物質MOAH。不少海外研究指MOSH及MOAH有潛在致癌風險，即睇消委會及國際消費者研究及試驗組織（ICRT）推薦16款不含MOSH及MOAH潤唇膏名單：

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責任編輯：羅嘉欣