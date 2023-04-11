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【MIRROR成員】姜濤19歲日本旅行絕密照曝光　樣子青澀身材與現在大不同

娛樂 10:17 2023/04/11

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

好多姜濤舊照。

人氣男團MIRROR的人氣王姜濤今日（4月11日）早上8點機飛往新加坡工作，在機場內有十幾個「姜糖」等候送機。

姜濤到達機場後，在工作人員陪同下現身離境大堂，當他聽到「姜糖」呼喚，亦有揮手與粉絲拜拜。

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甫出2018年舊照  曝光真實一面

上到機後，姜濤趁等候時間在社交網甫出多張2018年的舊照，當年19歲的他依然喜歡一身黑色服裝，更在日本街頭以及東京鐵塔拍照留念，之後又戴上黑超大擺CHOK甫，盡顯自信。

之後，他還甫出多張自拍照，青澀靚仔樣足見食「呢行飯」，最好笑他還曝光真實的一面，就是做Facial和與朋友吃飯擺出的趣怪照，這些絕密照片，難怪姜濤亦留言表示「你們沒見過的我」，一班「姜糖」紛紛讚好。

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是非不絕

人紅自然是非多，姜濤早前因腳傷休養，有指停工多時致身形脹爆，今年1月出席叱咤頒獎禮成為「脹爆姜」，及後有指他閉關努力減磅。

早前他於西九音樂節強勢復出，狀態大勇的他跳唱6首歌足30分鐘，更獻唱新歌《Dummy》，表現令人眼前一亮。

可惜發生小插曲，當Anson Lo（盧瀚霆）緊接上場，一班「姜糖」突然拉大隊走人，拒看Anson Lo表演，引來大批「神徒」不滿，怒斥毫不尊重，雙方粉絲隔空罵戰！

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精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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