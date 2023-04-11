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【法言人】小芬女被星探發掘做童星　黃美棋曾為學業息影再瞞家人復出【多圖】

娛樂 11:24 2023/04/11

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

童星出身的黃美棋有份參演TVB劇《法言人》。

TVB劇《法言人》昨晚（10日）首播，施雷律師事務所內除了施耀興（黃祥興飾）、田佑家（林夏薇飾）、庾國棟（黃嘉樂飾）及金秉信（馬國明飾）受觸目外，觀眾焦點亦落在律師樓的接待員蕭小英（黃美棋）身上。

童星出身的美棋BB自1993年開始演戲，早已入屋的黃美棋曾為了學業而決定息影，後來重新踏上演藝之路，再次出現於公仔箱內。

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《法言人》剛剛播出第一集，一身粉色斯文造型的黃美棋現身律師樓，縱然首集戲份不多但亦令觀眾留下印象。

童年被星探發掘

1993年，黃美棋於街頭被星探發掘而入行，當時的她向媽媽承諾會在演戲與學業之間取得平衝，並會視演戲為一項課外活動。

她參演過多部影視作品，包括TVB劇偵緝檔案》系列、《真情》、《封神榜》、《帝女花》等，她於周星馳和鄭秀文主演的電影《行運一條龍》中飾演小芬女一角，深入民心。

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曾為學業息影

隨着黃美棋漸漸長大，就讀高中時的她決心專注應付會考並淡出娛樂圈，後來以學業為重的她決定息影，且遠赴美國留學。

畢業於加州大學柏克萊分校的黃美棋回流香港發展，做了一年OL後發現自己不適合於辦公室工作，並隱瞞家人復出娛圈。

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復出做演員

黃美棋報讀第一期香港電視藝員訓練班，畢業後成為香港電視旗下藝員，但隨着港視不獲發免費電視牌照，她於約滿港視後重返TVB，繼續追逐演藝夢。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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