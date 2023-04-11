【誤吞耳機】肚中傳音樂聲揭睡覺時誤吞藍牙耳機　男子自嘲：應該沒人見過

▲ 男子肚中傳出音樂聲，揭睡覺時誤吞藍牙耳機，自嘲：「應該沒人見過」。

很多人都有睡前戴耳機聼音樂或看影片的習慣，但要小心戴著耳機入睡。内地一名男子戴上藍牙耳機聽音樂睡覺，半夜醒來找不到藍牙耳機，肚子傳出音樂聲，最後揭發耳機不小心吞進了肚子。

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綜合内地媒體報道，山東濟南一名男子因睡前戴著藍牙耳機不小心睡着，凌晨3點多醒來上洗手間時發現找不到耳機，他用手機播放音樂尋找耳機，結果聽到從自己的肚子裡傳出了歌聲，才驚覺自己在睡覺時誤吞了藍牙耳機。

從影片中可見，男子於凌晨4點前往醫院就醫，直言「把大夫都整懵了」。隨後他拿起手機點開音樂播放，結果聲音慢慢從他的肚子裡傳出，他還戲稱，「見過會唱歌的肚子嗎？」而從醫院檢查拍攝的X光片中，可以看到有隻耳機位於男子的腹部區域。

他表示，目前要透過吃瀉藥將耳機排出，如果實在沒辦法，則要去醫院通過手術將耳機從腸道裡取出。

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事件曝光後，引來不少網民的熱議，紛紛調侃該男子的遭遇十分奇葩，笑言「耳機沒電就不會響了」、「這耳機質量不錯」，亦有網民好奇，「我想知道他怎麽能咽到肚子裡」，甚至還有網民分享自己也有過類似經歷，「我差點吃了隔音耳塞，睡着咬了一口，口感不好吐出來了，嚇醒了。」

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為此，醫學專家也呼籲，千萬不要戴著耳機入眠，除了耳機會壓迫到耳朵而影響到睡眠品質之外，耳機還會阻礙空氣的流通，長時間配戴耳機很容易讓耳道發炎感染。

三類耳機聽歌貼士

耳鼻喉醫生余協祖早前接受TOPick訪問時直言，耳機的選擇也會影響聽力，而平時聽歌的音量太大易傷害耳朵：

入耳式：有效阻隔環境噪音，故可令用家減低音量

貼耳式／平頭塞：未能封閉環境噪音，對聽覺損害相對較大

頭戴式：阻隔少許環境噪音，可令用家減低音量

以蘋果耳機用家為例，余協祖醫生建議市民，可設定音量上限，如在iPhone上把音量設置在3/4，以防止自己因周遭環境雜音多，提高聲量。

要準確知道不傷耳的音量，余協祖建議，除了不要長時間聆聽音樂以外，最理想的音量是市民先在寧靜環境下調較舒適的音量，即約60至70分貝。外出時，宜保持同樣音量，不要被環境雜音影響。90分貝以上，刺耳又傷耳；如果音量低，則聽多長時間都可以說是沒有上限。

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責任編輯：羅嘉欣