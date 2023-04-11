【隱形戰隊】與陳展鵬激吻身份揭盅　趙希洛推翻被投閒置散謠言：鬆一口氣

▲ 趙希洛與陳展鵬激吻Big Boss身份揭盅。

TVB熱播劇《隱形戰隊》踏入結局周，劇情愈來愈緊湊。除了陳展鵬飾演的匡勝天大反派外，另一名幕後Big Boss昨晚（晚4月10日）終於揭曉！當以為胡諾言飾演的Ben是內鬼，豈料劇情來個大翻身，原來一直以為被利用的阿Yan（趙希洛飾）才是背後協助匡勝天出獄的奸細！

趙希洛自2019年憑《金宵大廈》飾演憶子成狂的何太勇奪「最佳女配角」獎後，被封為「大台御用癲婆」。由於她擅長演奸角，頭20集在《隱形戰隊》角色平庸，被網民指得獎後竟變回三四線，戥她感不值。

對此趙希洛感謝觀眾及網民對她的支持：「原來有咁多觀眾有留意自己嘅表現，覺得呢15年嘅演藝生涯冇白費，奈何要保密劇情，唔可以解釋，媽咪都有睇到話我成為四線閒角嘅報道，佢都好緊張，有打畀我問發生咩事，不過我都係用官腔答媽咪話多謝支持，叫佢繼續收睇。」

【隱形戰隊】趙希洛不介意戲份多寡 最緊要角色有發揮

▲ 二人於7年前合作《乘勝狙擊》曾合作。

激吻戲份成焦點

昨日趙希洛神秘身份終於曝光，原來她是陳展鵬在劇中的戀人，為了幫助被判終身監禁的男友盡早出獄，不但考入POTT，更甘願跟足勝天指示進行復仇大計，過程中壞事做盡。

雖然之前一早有網民估中Yan是內鬼，但對於Yan是內鬼真正原因卻全城跌眼鏡大叫「估佢唔到」：「趙希洛竟然同展鵬有親密關係」、「無知May（趙希洛網絡匿稱）演得好好，之前掩飾得好！」、「唔係畀勝天控制而係幫兇...真係估唔到」、「雖然估到係趙希洛，但以為只係匡對佢有恩，估唔到直情係佢女人」，並大讚《隱形》劇情有心思：「劇情起碼會反轉，會有些少鋪排同連結。」二人的激吻戲更熱爆網成焦點。

肉緊咀戲逐格睇：

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雖然昨晚一集內鬼身份正式揭盅，但懸念並未因此減退，皆因阿Yan雖然為了匡勝天犧牲甚多，但表面看似感動的匡勝天似乎暗中有所動作，除不斷推卻阿Yan遠走他方要求外，更在POTT洞悉阿Yan內鬼身份後第一時間提出要將阿Yan送走，面對阿Yan的不捨，匡勝天眼神亦甚是深不可測，似對阿Yan有用完即棄之嫌。

昨晚可說是趙希洛施展渾身解數一集，無論是撒嬌、柔情、不捨、扮無辜及奸險冷笑等表情均拿捏到位，終一洗之前「可有可無」污名，網民更直指她升呢：「所以點會行行企企」、「最佳女配角冇理由變二打六」、「御用癲婆升呢御用奸婆，趙希洛做戲愈嚟愈估佢唔到，連觀眾都呃埋。」

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相隔7年再合作

對於角色戲份真相大白，趙希洛受訪時笑言：「係呀，過咗今晚應該可以鬆一口氣，之前啲報道出咗之後，都好多人關心我，當中戴耀明都有Message開解我，好Sweet。」

之後趙希洛還在社交網留言：「大家係咪好surprise呢？隱形戰隊新CP：匡勝天X Yan。好耐冇同Jin Pang合作，上一次同佢合作原來已經係7年前嘅《乘勝狙擊》。七年後大家個樣都冇變，今次我終於唔使暗戀佢啦！」她還特別鳴謝Jazz賜予一個如此好玩的角色。

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對於跟陳展鵬拍攝咀戲，趙希洛在《乘勝追擊》的角色是暗戀對方，今次成為戀人，趙希洛稱：「可能喺之前嘅《十八年後的終極告白2.0》拍得太多呢類戲，訓練有素，所以今次咀戲冇咁尷尬，而且展鵬亦贈我演激情戲嘅錦囊，因為我演呢方面嘅戲係最唔擅長。」

她續指：「而最重要大家拍呢場戲嘅時候都好攰，我當時正為《有種好男人》、《愛．回家之開心速遞》及《隱形戰隊》同時開工，所以嗰段時間好攰，展鵬都同時開緊兩套劇，所以我哋唔使埋位時，都係喺張櫈度各自瞓覺，埋位就盡量一take完成。」

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