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【花見市集2023】市民可於3時前到市集入口領養園藝盆栽　延續「心花怒放的頃刻」

社會 11:04 2023/04/11

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

大館今日（11日）讓市民免費領養園藝盆栽。（大館圖片）

為期1星期的大型年度花卉主題市集「花見市集2023」於昨日（10日）完滿結束，活動過後，大館開放所有盛開的花卉及植物供市民免費領養，期望大家「延續心花怒放的頃刻」。

最新影片推介︰

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「花見市集」以繽紛的園藝裝飾點綴，令參加者瞬間置身鳥語花香的世界，欣賞繁花盛放。當中，10多個精選本地品牌參與了盛會，包括花藝、植物園藝、生活好物、本地農品等方面，為訪客帶來1場「鳥語花香的旅程」，同時探索可持續發展的領域。

市民可於今日（11日）的早上11時至下午3時，自備購物袋或合適的容器，到市集入口（大館檢閱廣場）領取1件園藝盆栽，數量有限，先到先得，換完即止，並不設暫存服務。大館強調，園藝盆栽的重量、大小及生長狀態都不一，亦有機會出現輕微枯萎的現象。

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記者：梁凱婷

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