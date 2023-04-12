【中華文化】全港首個粤曲拍和App　教大盼提升中小學音樂堂粵劇文化體驗

▲ 教大推出全港唯一獲知識產權署頒發專利權的iPad粵曲拍和應用程式，盼建立融合科技的粵劇音樂教學平台。（左）教大粤劇傳承研究中心總監梁寶華教授。（右）文化與創意藝術學系助理教授梁智軒。（陳靜儀攝）

現時中、小學音樂科涵蓋粵劇課程，鼓勵學生學唱粵曲及彈奏中樂。教大粵劇傳承研究中心總監梁寶華及文化與創意藝術學系助理教授梁智軒，以30萬元研發出全港首個「粵曲拍和」平板電腦應用程式，支援老師教授粵曲，自小培育學生學習粵曲及向大眾推廣粵曲文化。

用家可選擇12種旋律樂器及14種敲擊樂器，再藉觸碰屏幕音鍵彈奏樂曲；當中的樂器聲響全由樂師錄製，像真度高。程式供大眾免費下載，去年12月獲知識產權署頒發專利權。

樂師錄製聲響 音質像真度高

教授粵曲有不少難度，例如以鋼琴伴奏會不合音調，梁寶華表示，採用程式可方便老師教學，中心邀請了10間中、小學於音樂課上應用程式進行教學，教導學生認識及熟習工尺譜，並協助老師示範演奏不同樂器或與學生合奏粵曲，加強課堂互動。另外，程式亦有助業餘唱家，跟隨伴奏練習音準。

梁寶華指，程式內的樂器聲響均由樂師於錄音室錄製，音質像真度高，用家可透過程式調整音量大小及加入震音，增加音樂的立體感。他希望程式能夠作為體驗及練習工具，協助學生了解「拍和」的樂器伴奏方式，並非為取代傳統樂器。

觸碰屏幕彈奏 支援老師教授

「粵曲拍和」獲教大「創新與科技基金（iTech Fund）計劃」20萬元及10萬元私人捐款資助研發，當中運用「音控方格」 （Expression Grid）技術，用家只需觸碰屏幕音鍵便可彈奏樂曲。程式預設12種旋律樂器，包括二胡、古箏、小提琴等，以及14種敲擊樂器，如大鈸、小木魚等，又提供5個綫口（即曲調）選擇，以配合曲目需要。

另外，當中內置10首曲譜，包括《帝女花之香夭》及《三隻小豬》等，用家亦可自行載入其他曲譜彈奏，又可按需要，選擇以西樂音階或專供粵曲使用的工尺譜顯示音鍵。

梁智軒指，希望日後推行「電子中樂團」，學生除了課室體驗粵曲，更讓學生創作。梁寶華更指，希望有機會在坊間小型演出中，加入這類電子樂器，並輔助「未能付得起錢聘請樂師到現場伴奏」的演出。

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記者：梁凱婷