【癌症殺手】 66歲李坤城大腸癌病逝　「1徵狀發作」證末期

▲ 66歲李坤城大腸癌病逝，「1徵狀發作」證末期 。

台灣資深填詞人李坤城日前因大腸癌逝世，終年66年。當年李坤城與年青40歲的小女友林靖恩公開交往時，曾遭受不少人唾罵，不過仍無阻兩人相愛10年。正當男方1年前還誇口指自己健康檢查一切正常，體魄依然強勁之時，日前卻竟驟然病逝。有醫生警告，大腸癌成因眾多，男性更比女性高1.5倍機率罹患，更列舉了7個大腸癌的徵兆。

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較男方年輕40歲的林靖恩前日（9日）證實，李坤城生前已住院7個月，並於8日病逝。李坤城向媒體透露，病逝原因是大腸癌癌細胞肝與骨頭轉移導致，並透露兩人早已結婚。被問及李坤城是否仍有遺願，林靖恩回應「沒有」，也表示李坤城在生前沒有不放心她，因為她不是笨的人。據了解，李坤城自去年（2022年）6月開始，手指就有麻麻的感覺，本以為只是新冠疫苗副作用，沒想到8月時骨頭突然劇痛，9月即被診斷出大腸癌第4期，甚至已經轉移到骨頭，所以才有強烈疼痛感，李坤城隨即被緊急安排入院。

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對於大腸癌成因，台灣大腸直腸肛門外科醫生黃郁純曾在Facebook表示撇除年齡增長、遺傳等因素，飲食與生活習慣佔了重要一部分。由於男性更比女性高1.5倍機率罹患，為此，他列舉了7個大腸癌的徵兆，指若符合的症狀愈多，建議要提前就醫並保持定期檢查：

1. 貧血：通常跟大便出血合併出現，會伴隨頭暈。

2. 體重減輕：伴隨沒食慾，若有同步第3、4、5個症狀要更小心。

3. 腹痛腹脹：若莫名腹痛持續數日，且疼痛位置固定。

4. 嘔吐：大腸癌腫瘤壓迫腸道造成腸阻塞引起的嘔吐。

5. 長期便秘：要留意與一般的便秘搞混。

6. 糞柱變細：癌腫環狀生長者，導致腸腔縮窄，多為早期表現。

7. 無症狀：通常大腸癌前期很多人無感，而這也是可怕之處。

黃醫生建議，要預防大腸癌，首先50歲以上人士就要定期的接受篩檢，包括糞便潛血檢測或大腸鏡檢查；若有長期吸煙飲酒或自覺飲食習慣不太好的人，建議35歲以上就可以開始定期檢測，「因為通常大腸癌可怕的地方在於，當發現症狀時通常已是中晚期。」

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責任編輯：羅嘉欣