【新冠病毒】新冠病毒繁殖率上升　劉宇隆表示入院死亡數字較低市民無需驚慌

▲ 劉宇隆表示，只在意感染數字無意義，污水監察更為準確。（資料圖片）

雖然生活逐漸復常，然而新冠病毒的即時有效繁殖率，由上月初不超過1，升至近日的3。政府專家顧問、香港大學兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今早（11日）於電台節目指，只在意感染數字無意義，污水監察更為準確。而目前感染情況與去年高峰時期相比仍有一段距離，重症及死亡情況亦不嚴重。

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據港大資料，近日新冠病毒的本地個案即時有效繁殖率，升至大約3的水平，即每名感染者，可傳染予3人。劉宇隆今日於節目表示，即時有效繁殖率的增長需要視乎基數，回顧本港感染數字，3月中約有30宗確診，目前則每日約100宗確診，但相關數據不是每日計算，而是相隔5日、7日才統計，繼而得出1人傳染3人的結論。而觀察因新冠入院、死亡數據，情況亦並非十分嚴重。

他說，市民近日對於疫情較為放鬆，外遊人數及來港人數增加，交流增加，才會提升感染率，相信上升會持續，但是大多數市民已經接種疫苗，或已經有感染記錄，免疫力有所提高，如無其他長期病患則可自行痊癒，因此疫情肯定不會如去年般嚴重。他認為，即時有效繁殖率波幅很大，感染數字並無意思，應該聚焦因為重症而入院及死亡的數據，市民不應成驚弓之鳥 。

劉宇隆認為，新冠大流行結束需要一定時間，市民或需兩至三年時間才可以「平常心 」應對，強調「唔會冇感染，一定有感染」，但由於大部份人感染後並無病徵，所以儘管感染亦不會知道。

他續指，污水屬較為客觀的數據，因為每個人都需要用廁所，可看到病毒於本港市民傳播的情況。他表示，目前每公升污水有13萬至14萬拷貝的病毒，相對於去年最高峰時的200萬拷貝以上，目前僅屬幾十分之一。

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記者：解青羽