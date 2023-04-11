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【星二代】鍾麗緹大女着喱士內衣騷「Big」爆上圍　性感火辣度爆燈

娛樂 11:45 2023/04/11

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

Yasmine真係好有魅力！

曾為90年代性感女神的鍾麗緹（Christy），與首任丈夫所生的女兒張敏鈞（Yasmine）遺傳了媽媽的優良基因，樣子甜美，加上不時在網上分享美照派福利，吸引不少網民支持。

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再度挑戰尺度 性感誘人

Yasmine的性感尺度愈來愈挑戰底線，繼在鏡頭前換衫露黑色內褲後，日前她又再次甫出性感照，掀起上身毛衣的她，露出喱士內衣褲，不但騷出豐滿上圍，「胸」湧而出，又有結實的腹肌，火辣程度爆燈！

Yasmine更以英文留言：「你可以成為世界上最美麗的人，每個人看著你的時候，都會看到光明和彩虹，但如果你不知道，那麼一切都無關重要。」

一班網民留言大讚好「Sexy」、「身材已超越媽咪」、「最好身材星二代」。

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遺傳媽媽優良基因

Yasmine畢業於西門菲莎大學，由於爸爸為比利時人，媽咪鍾麗緹是中越混血兒，故此Yasmine外表揉合中西方美態。Yasmine跟媽媽鍾麗緹非常相像，同樣眼大大，連笑容也很相似，而且Yasmine更遺傳了媽媽的美好身段，多才多藝的她不時於IG分享彈結他唱歌的片段。

鍾麗緹當年憑參選華姐而入行，Yasmine亦傳承其選美路，參加《溫哥華華裔小姐競選2021》，最終成為三料亞軍，難怪她有最美星二代之稱號。

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精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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