【不孝子孫】房子過戶被投資失利孫仔賣掉　8旬嫲拒搬走露宿門口噴漆抗議

▲ 房子過戶給孫仔後，竟遭孫仔賣掉。

人到老年，如果想守住老宅，可訂立遺囑，但千萬別過戶給後人，否則隨時連屋都冇得住！有台灣傳媒報道，4月9日於台中有一名84歲陳姓老婆婆，被人發現露宿在其老家門外。警方接報調查後，才知她之前因為裝修舊屋，把房子過戶給長孫，惟長孫去年投資失利經濟拮据，竟不理陳婆婆反對，堅決將房子買掉，心有不甘的陳婆婆捨不得搬走，惟有晚上在屋外睡以示抗議。

據悉這個50年的老宅，是陳婆婆與丈夫年青時打拼出來的，兩人白手興家，死慳死抵才儲夠錢蓋房子，一家人鑑於房子已經數十年樓齡，於是打算將房子翻新，長孫肯負責全部裝修費，但房子翻新後要過戶給他。

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長孫投資失利

陳婆婆家人透露，長孫去年投資失利，經濟狀況大不如前，無奈下惟有忍痛賣掉房子，再以每月3萬元新台幣（約港幣7千多元)的價格承租老家，惟家中經濟每況愈下，已3個月繳不出房租，惟有忍痛搬離。家人指2月份時已告知陳婆婆，但老人家十分不滿，聲言不會搬走。

周日，大孫女帶著鎖匠來換鎖，老婆婆想阻止但無效，更嬲到拒絕與家人溝通，他們惟有先安頓好有失智症的父親，讓陳婆婆暫留老家，但回到老宅時已不見陳婆婆，以為她離開了，直到周一凌晨接到新屋主通知，才知老人家竟賴在老家門外睡了一整晚表示抗議。

後來有鄰居見到婆婆露宿街頭，好心報警，警方到場調查後，已排除老婆婆被家暴或遺棄。當地長榮里里長也指陳婆婆不是弱勢族群，有家人照料，無法介入處理。

婆婆淚已哭乾

陳婆婆則向警方哽咽說，家中祖先與神明都被長孫請走了，那些神像都是她雕刻的，現在不知道被請到甚麼地方，令她十分不捨及憤怒。她二女兒在旁聽了也很難過，兩人相擁而泣，二女兒勸媽媽：「你快去休息，你整晚都沒睡覺，要我們怎麼辦。」老婆婆則難過地說︰

現在要哭也沒眼淚了。

日前，大孫女反駁，當年有拿錢出來裝修，才跟嫲嫲協議過戶給弟弟，但從沒說過「過戶養阿嫲」的條件，他們一向有扶養嫲嫲，如果真的那麼沒良心，早在12年前過戶時就趕走對方了，她亦否認當年過戶時半哄半騙嫲嫲，稱嫲嫲是自己前往事務所蓋章。

新聞曝出後，引來網上熱論，不少人都認為未死不能分家產，又大罵長孫不孝︰「沒死別過戶，過戶冇屋住」、「父母做牛做馬，兒子騎牛騎馬，孫子賣牛賣馬，所以富不過三代」、「不孝長孫」及「長孫會有報應的」，更有網民覺得長孫之前肯出裝修費，其實是密謀吞掉老宅。

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責任編輯：王明芳