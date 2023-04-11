【和解在後】27歲時一脫求變有所覺悟　李麗珍由性感女神蛻變成實力派影后

▲ 李麗珍於《和解在後》客串演出。

ViuTV劇集《和解在後》本周播映結局篇，當中影后李麗珍客串飾演莊易（谷德昭飾）的太太，她所演的莊太一直未放下自殺離世的女兒。

而今晚 （4月11日）《和解在後》講述阿凡（趙善恆飾）及方圓（Ivy So飾）終於說服莊太跟浩琳（廖子妤飾）作復和調解，浩琳道出當年莊易女兒（李玗蓁飾）自殺真相，李麗珍將展現影后級的演技！

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▲ （劇照）

初出道走玉女路線

李麗珍在80年代是青春偶像，到90年代成性感女星，當年的珍妹更一脫求變，成一時熱話，而去年珍妹於節目親揭當年接演三級片的原因。

在17歲那年，李麗珍遇到第一個伯樂麥當雄，演處女作《停不了的愛》踏入影壇，其後演出《開心鬼》、《為你鍾情》、《富貴逼人》等電影，成當時不少宅男女神。

在1988年，李麗珍憑《最後勝利》首度角逐香港電影金像獎影后。

▲ 1984年演《開心鬼》。

為突破框框做脫星

在90年代，已有知名道的李麗珍竟突然拍三級片，令不少人驚訝，她在去年於ViuTV節目《演員．門》講原因表示，因為演了十幾年戲，自覺「妹妹仔」形象太局限，當年她跟經理人也覺得，再演下去也是沒多變化。

李麗珍稱當年的三級片被形容為「唯美藝術電影」，她說：「賣性感賣青春是好自然的。其實公司當時已經考慮到這個問題，於是早就安排我拍攝一本寫真集，去熟習這類情況，讓自己有晒心理準備，不會去到現場感到尷尷尬尬。」

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由性感女星轉為演技派

結果，1993年她演了《愛的精靈》、《蜜桃成熟時》及《不扣鈕的女孩》3部三級片，當中《蜜桃成熟時》票房突破1200萬。成功建立性感女神形象的她，之後卻推掉不少三級片片約。

李麗珍解釋︰「即使我不是拍性感戲，拍普通電影都有人喜歡有人不喜歡，要看自己是否接受到。到我拍過三部之後，發覺都有很多重複，於是決定不再去拍這種『唯美藝術電影』。」

至1996年拍畢《玉蒲團II玉女心經》，李麗珍便宣布不再接拍三級片。

於1999年，李麗珍憑實力，在許鞍華執導的文藝片《千言萬語》奪第36屆金馬獎影后及香港電影金紫荊獎影后寶座。去年，珍妹憑《濁水漂流》裡「陳妹」一角入圍角逐金像獎最佳女配角。

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早前李麗珍於前傳媒人金成的訪談中分享當演員的體會，她坦言沒有特別去鑽研演技，她說：「我是自然地去演，所有角色不同性格，以及觀察加幻想，另外對手都好重要，會有不同的演法。」

對於奪下金像影后，她謂沒期望過自己攞獎，現在亦很怕翻看自己的作品，謙稱因為自覺得演得不夠好。

另外，李麗珍當年跟唱片監製許願結婚，婚後兩年誕下女兒許倚榕，她坦言當媽媽的體驗有助演戲，說：「知道母女之間的感情，未生過不感受那份親切。」

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