【Netflix電影】全度妍《格殺福順》變女版殺神　50歲全能影后三大凍齡秘訣

▲ 全度妍新戲變殺手單親媽媽。

有韓國全能影后之稱的全度妍（或全道嬿）近日有不少新作在Netflix上架，除早前在劇集《浪漫速成班》入型入格演師奶，在新戲《格殺福順》則化身殺手媽媽，如女版John Wick般打到飛起，又有一段感人母女情，能文能武，盡展演技功力。

現年50歲的全度妍，在2000年初出道已被指是演技上乘，在電影《快樂到死》的大膽情慾戲更贏盡口碑，她演戲沒有包袱，且闊度甚廣，更憑《密陽》成首位韓國康城影后。

而她多年來亦在韓國得過無數獎項，包括6座青龍獎，4座大鐘獎，5座百想藝術大賞，故被封大滿貫影后，亦令多位男星如孔劉、鄭雨盛、李政宰等爭相合作。

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全度妍身高約165cm，體重約48kg，雖然身形標準，但她非典型美女，全以氣質取勝，而她曾表示拒絕整容，拍照時亦常要求不要修圖，讓自己的自然美流露。

她在過去曾分享自己的凍齡心得，包括三大要訣：

▲ 夥拍年青女星亦不輸蝕。(取自IG)

早睡早起

全度妍表示自己一直保持早睡早起習慣，不工作日子，她通常在晚上11點睡覺，早上7點起床，生活作息有規律，無論心情和皮膚都有最佳狀態。

每日運動

全度妍非常重視運動，且每日都要有運動的習慣，其中包括會做皮拉提斯，保持身材曲線。她亦喜歡跟朋友去行山、打球等，令身體可以經常出汗，增加新陳代謝。

▲ 自然美。(取自IG)

自製面敷

全度妍表示自己是乾肌，故很注重保濕。她會用專用卸粧產品，令皮膚保持濕度，她更會自製綠茶濕敷棉，讓保濕效果突出，即使工作多忙，晚上收工都會堅持每天敷面膜。

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