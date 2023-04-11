  • 28°C
香港時間 : 2023411日 (週二) 13:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Netflix電影】全度妍《格殺福順》變女版殺神　50歲全能影后三大凍齡秘訣

娛樂 11:45 2023/04/11

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

全度妍新戲變殺手單親媽媽。

有韓國全能影后之稱的全度妍（或全道嬿）近日有不少新作在Netflix上架，除早前在劇集《浪漫速成班》入型入格演師奶，在新戲《格殺福順》則化身殺手媽媽，如女版John Wick般打到飛起，又有一段感人母女情，能文能武，盡展演技功力。

現年50歲的全度妍，在2000年初出道已被指是演技上乘，在電影《快樂到死》的大膽情慾戲更贏盡口碑，她演戲沒有包袱，且闊度甚廣，更憑《密陽》成首位韓國康城影后。

而她多年來亦在韓國得過無數獎項，包括6座青龍獎，4座大鐘獎，5座百想藝術大賞，故被封大滿貫影后，亦令多位男星如孔劉、鄭雨盛、李政宰等爭相合作。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

全度妍身高約165cm，體重約48kg，雖然身形標準，但她非典型美女，全以氣質取勝，而她曾表示拒絕整容，拍照時亦常要求不要修圖，讓自己的自然美流露。

她在過去曾分享自己的凍齡心得，包括三大要訣：

夥拍年青女星亦不輸蝕。(取自IG)

早睡早起

全度妍表示自己一直保持早睡早起習慣，不工作日子，她通常在晚上11點睡覺，早上7點起床，生活作息有規律，無論心情和皮膚都有最佳狀態。

每日運動

全度妍非常重視運動，且每日都要有運動的習慣，其中包括會做皮拉提斯，保持身材曲線。她亦喜歡跟朋友去行山、打球等，令身體可以經常出汗，增加新陳代謝。

自然美。(取自IG)

自製面敷

全度妍表示自己是乾肌，故很注重保濕。她會用專用卸粧產品，令皮膚保持濕度，她更會自製綠茶濕敷棉，讓保濕效果突出，即使工作多忙，晚上收工都會堅持每天敷面膜。

最新影片：

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】蘇雅琳盼兼顧演戲與唱歌　Ivy So未有心水男神：比較看重性格

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【IG女神】祈錦鈅驕人身段彌補身高缺點　人小志氣高要當實力派歌手【多圖】
18:11 2023/04/09
【IG女神】祈錦鈅驕人身段彌補身高缺點　人小志氣高要當實力派歌手【多圖】
【索爆天后】50歲張惠妹演唱會大騷火辣身材　絕密減肥餐單曝光
13:35 2023/04/03
【索爆天后】50歲張惠妹演唱會大騷火辣身材　絕密減肥餐單曝光
【自助餐攻略】Buffet食唔肥有辦法　醫生揭最佳自助餐「用餐順序」
17:54 2023/04/06
【自助餐攻略】Buffet食唔肥有辦法　醫生揭最佳自助餐「用餐順序」

你可能感興趣

【IG女神】祈錦鈅驕人身段彌補身高缺點　人小志氣高要當實力派歌手【多圖】
18:11 2023/04/09
【IG女神】祈錦鈅驕人身段彌補身高缺點　人小志氣高要當實力派歌手【多圖】
【索爆天后】50歲張惠妹演唱會大騷火辣身材　絕密減肥餐單曝光
13:35 2023/04/03
【索爆天后】50歲張惠妹演唱會大騷火辣身材　絕密減肥餐單曝光
【自助餐攻略】Buffet食唔肥有辦法　醫生揭最佳自助餐「用餐順序」
17:54 2023/04/06
【自助餐攻略】Buffet食唔肥有辦法　醫生揭最佳自助餐「用餐順序」
減肥 養生 美容 凍齡 演員 Netflix 李政宰 鄭雨盛 孔劉 運動

最高瀏覽

【吳耀漢逝世】資深演員吳耀漢終年83歲　家人指心臟停止靠儀器運作
12:11 2023/04/10
【吳耀漢逝世】資深演員吳耀漢終年83歲　家人指心臟停止靠儀器運作
【天人永隔】66歲李坤城大腸癌病逝　26歲太太林靖恩不捨痛哭：來生再續前緣
11:16 2023/04/10
【天人永隔】66歲李坤城大腸癌病逝　26歲太太林靖恩不捨痛哭：來生再續前緣
【貪心網紅】KOL故意除衫入迪士尼　搏拎免費T恤失敗收場
15:44 2023/04/08
【貪心網紅】KOL故意除衫入迪士尼　搏拎免費T恤失敗收場