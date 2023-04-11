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【企圖行劫】涉企圖搶劫西環便利店　男侍應准保釋6月初再訊

社會 11:32 2023/04/11

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東區裁判法院。（資料圖片）

35歲侍應日前涉於西環德輔道西一便利店持刀搶劫不果後被捕，被控1項企圖搶劫罪，今（11日）被押解至東區裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官應控方申請將案件押後至6月6日再訊，以待警方進一步調查，其間被告准以現金2萬元等條件保釋。

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被告李智斌（35歲），報稱侍應，被控1項企圖搶劫。控罪指，被告於2023年4月9日，在西環德輔道西標準大廈地下「7-Eleven」企圖搶劫男子劉雲龍。

案件今提堂，被告暫毋須答辯，控方申請將案件押後，以待警方進一步調查，另反對被告保釋。辯方不反對押後，另有保釋申請。裁判官遂將案件押後至6月6日再訊，被告准以現金2萬元保釋，其間需交出所有旅遊證件，居住在報稱地址，每天到警署報到，以及不得離港及接觸控方證人。

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記者：梁錦麟

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罪案 7－Eleven 搶劫 東區 西環 侍應 便利店

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