【隱形戰隊】劉穎鏇繼《超能使者》再毛巾蔽體搶鏡　Tiffany成TVB劇最強性感擔當【多圖】

▲ 劉穎鏇成為「新一代性感打女」。

TVB熱播劇《隱形戰隊》將於本周大結局，昨晚除了趙希洛與陳展鵬肉緊咀戲成為焦點外，另一亮點是劉穎鏇（Tiffany）「毛巾蔽體Look」性感搶鏡。

Tiffany之前在劇集《超能使者》的浴袍Look配以美背露出鏡頭，令劇集未開播已引起極大迴響。如今來到《隱形戰隊》結局篇，她再以毛巾Look上陣可說是網民另一重拾回憶亮點。

▲ 劉穎鏇昨晚再以毛巾蔽體Look登場。

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「毛巾蔽體Look」再登場

今次的浴袍場口與上次一樣都是以搞笑為主，事緣Tiffany飾演的邢風在健身室沖完涼後，接獲電話得悉Cool Sir（陳山聰飾）與媽咪（江美儀飾）共處一室，大感吃驚的邢風更一度展現「驚訝表情四連環」，狀甚可愛。

之後心急如焚趕返家中的邢風，亂髮Look更恍如貞子再現，甚有喜感。

Tiffany近年成為當紅監製文偉鴻（Jazz）的新寵，《超能使者》亦是其作品之一。

幾乎集集都有同貼身小背心騷纖腰兼「最強Body」線條，成為「新一代性感打女」。不過，性感造型登場次數多到被網民封為「御用賣肉妹」。網民讚揚Tiffany近年演技大躍進，加上學歷高、家境好，對於她每套演出均要賣弄性感到不值。

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三料港姐亞軍

下月踏入26歲的劉穎鏇（Tiffany），於2016年參加《香港小姐競選》勇奪亞軍，同時獲得「最上鏡小姐」及「現場最受歡迎佳麗獎」三個獎項。

她本在加州大學河濱分校修讀工商管理系，為演藝事業放棄面授課程，決定留港發展，改讀以網課形式的亞利桑那州立大學（Arizona State University）的工商管理系，事業、學業兩兼顧，終在2020年12月畢業，成功獲得學士學位。

從小在美國長大的劉穎鏇，鬼妹仔不懂書寫中文，初入行在中文劇本上用拼音學習，幸好從小父被親強迫講廣東話，有一定的基礎，苦練多年後終於大有進步。

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榮升女一

入行至今6年，一直備受TVB力捧，她早已在資訊節目《學是學非》擔任「是非精」主持，其後獲得不少劇集演出機會，包括《兄弟》、《踩過界II》、《大步走》、《鐵拳英雄》、等，不少劇集的戲份相當重。

2018年憑《兄弟》中打女「Zero」一角獲提名《萬千星輝頒獎典禮》的「新加坡最喜愛TVB女主角」、「馬來西亞最喜愛TVB女主角」和「最佳女配角」。去年在劇集《大步走》擔任第二女主角，單戀生父陳山聰。同年在《萬千星輝頒獎典禮2021》入圍「飛躍進步女藝員」最後十強。

今年於《青春不要臉》首度榮升女一，「神還原」張曼玉選港姐的泳衣環節。如今在《超能使者》中又以多個性感造型亮相做打女，戲份極重，有指其演出搶盡同劇的王君馨鏡，令對方不滿離巢北上發展。

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