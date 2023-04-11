【吳耀漢逝世】吳嘉龍被嫌無錢娶老婆　吳耀漢寸爆親家︰有車有樓唔揀你啦

▲ 吳耀漢曾因為兒子吳嘉龍被嫌無錢娶老婆，公開寸爆親家拜金。

著名影星吳耀漢於9日晚離世，終年83歲。吳耀漢與第二任太太Susan結婚58年，育有三女一子，排第三的兒子吳嘉龍（Carl）遺傳了父親的演藝細胞加入娛樂圈發展，惟多年來星運平平。2018年，Carl有意跟拍拖5年的馬來西亞籍女友結婚，卻被女方家長嫌窮，拒絕讓女兒出嫁，其後吳耀漢代子出頭寸爆未來親家。

最新影片推介︰

吳耀漢於2019年為一套電影開工前見記者，被問到吳嘉龍的婚事，吳耀漢承認兒子有意結婚，但女方家人不太贊成，他為兒子抱不平寸爆未來親家說：

佢哋等緊我個仔發達。每個媽媽都想自己個女搵到個有車有樓嘅，但有晒呢啲條件嘅話又未必會揀你個女啦！一係佢幫個女搵個好啲囉！

▲ 吳嘉龍去年9月陪爸爸到醫院洗腎。（IG圖片）

吳耀漢自言比較西化，不心急飲新抱茶，但他對吳嘉龍女友印象不俗，讚她乖巧，有中國人傳統思想。出身富裕家庭的吳耀漢自年輕時到英國升學後，一直靠自己努力打拼，故他亦沒有為兒子置業，希望兒子靠自己。對於兒子星運平平，吳耀漢指兒子真心喜歡拍戲，只是外形有限制，兒子亦一直有拍攝工作。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

去年9月陪父到醫院洗腎

在4子女當中，大女吳瑞鶯、二女吳素兒於2021年涉嫌種植大麻被捕，當時兩個女兒分別已54歲及52歲，吳耀漢稱已不能管束到她們。而三子吳嘉龍與爸爸的感情較佳，經常在社交平台分享與爸爸的生活點滴，去年9月還有陪爸爸到醫院洗腎好孝順。

吳嘉龍於年前曾跟父母拍攝有線節目《帶阿媽去旅行》去杜拜旅行，他坦言爸爸是他的人生榜樣，並遺傳了爸爸的幽默感。

我最欣賞佢永遠放家庭喺第一位，好多人覺得佢好搞笑，但其實私底下佢好嚴肅，會好直接表達意見，成日教我做個好人、開心嘅人。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳