【消費券】OK便利店領消費券　指定期限內可獲贈$20現金券

▲ （OK便利店圖片）

為延續復活節的消費氣氛，OK便利店今日（11日）公佈本年第1階段領取消費券的推廣計劃，鼓勵市民「開心消費，賞自己」及留港消費。

最新影片推介︰

▲ 市民於16日至22日期間到OK便利店領取第1期消費券，可獲贈20元現金券。（OK便利店圖片）

於4月16日至4月22日期間，若市民首次於OK便利店，成功以八達通領取第1期的3千元消費券，將額外獲贈1套4張的OK現金券，總值20元。每張八達通只限換取1次現金券，並需於5月15日前使用，每次只限使用1張及不可與其他優惠同時使用。

於推廣期內，當「OK齊齊印」會員首次在OK便利店，成功以八達通領取消費券，系統會將4張5元電子現金券自動存入會員的應用程式戶口；非會員則會自動列印4張5元現金券於收據上。

現金券必須於5月15日前，消費滿20元時使用，詳情如下：

優惠券1 購買包裝飲品或酒精滿20元，即可享5元優惠 優惠券2 購買雪糕／鮮奶／鮮豆漿／乳酪產品滿20元，即可享5元優惠 優惠券3 購買零食及糖果滿20元，即可享5元優惠 優惠券4 購買Circle K微波爐冷藏飯盒／雞翼／雞脾／點心／涼拌小食滿20元，即可享5元優惠

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責任編輯：梁凱婷