【消費券】OK便利店領消費券 指定期限內可獲贈$20現金券
社會 12:11 2023/04/11
為延續復活節的消費氣氛，OK便利店今日（11日）公佈本年第1階段領取消費券的推廣計劃，鼓勵市民「開心消費，賞自己」及留港消費。
最新影片推介︰
於4月16日至4月22日期間，若市民首次於OK便利店，成功以八達通領取第1期的3千元消費券，將額外獲贈1套4張的OK現金券，總值20元。每張八達通只限換取1次現金券，並需於5月15日前使用，每次只限使用1張及不可與其他優惠同時使用。
於推廣期內，當「OK齊齊印」會員首次在OK便利店，成功以八達通領取消費券，系統會將4張5元電子現金券自動存入會員的應用程式戶口；非會員則會自動列印4張5元現金券於收據上。
現金券必須於5月15日前，消費滿20元時使用，詳情如下：
|優惠券1
|購買包裝飲品或酒精滿20元，即可享5元優惠
|優惠券2
|購買雪糕／鮮奶／鮮豆漿／乳酪產品滿20元，即可享5元優惠
|優惠券3
|購買零食及糖果滿20元，即可享5元優惠
|優惠券4
|購買Circle K微波爐冷藏飯盒／雞翼／雞脾／點心／涼拌小食滿20元，即可享5元優惠
HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7
hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9
責任編輯：梁凱婷