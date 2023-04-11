【猝死危機】5歲男童倒地延遲送院不治　老師無視9分鐘始召救護車：以為他在裝死

▲ 5歲男童倒地延遲送院不治，老師無視9分鐘始召救護車。

美國康涅狄格州發生一宗悲劇事件，一名5歲男童在操場和同學玩耍時，突然倒地不起，但旁邊多名老師以為他只是在裝死，相隔近9分鐘才上前查看，並召喚救護車，可惜已經錯失搶救時機，2天後宣告不治。

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綜合外媒報道，事發於去年4月，該名5歲男童Romeo Pierre Louis下課後和同學在操場玩耍，期間突然倒地，同學最初以為他只是裝睡，但後來懷疑他昏迷，遂將情況告知老師。

不過，當時在操場的3名老師以為是惡作劇，男童只是在裝死，故未有加以理會，直到事發9分鐘後，老師才致電召喚救護車，男童隨後被送到醫院搶救，可惜為時已晚，並於2日後宣告不治。

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驗屍報告顯示，男童的死因為「布魯格達氏症候群」（Brugada syndrome），亦被稱為「突然猝死症」，這是一種是一種心臟遺傳病，會導致心律不正，引起心臟驟停。「布魯格達氏症候群」患者可能會出現昏厥、心悸或心臟驟停等問題，亦有患者不會出現任何症狀。

男童父母事後批評校方和老師欠缺危機意識，認為兒子若獲及時送院，或許能挽回性命，又指事到如今只能盡他們所能，避免讓同類事件發生在另一個孩子身上，校方則對事件表示歉意。

拆解6種猝死徵兆

台灣家庭醫生陳欣湄曾分享，其實人在猝死前身體會一些警號，當出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查。

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陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微，也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

心血管疾病趨年輕化

心血管疾病有年輕化趨勢，除了飲食不節制、缺乏運動外，睡眠不足亦會增加患心血管的風險。

香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

陳醫生指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

另外，台灣立達診所副院長、急診專科醫師周孫立指出，心血管疾病有年輕化趨勢。當中可能與肥胖、捱夜、過勞、作息不正常、吸煙等不良生活習慣有關。

發作時，症狀包括胸骨下方、後方或心前區短暫陣發性疼痛，像是脹氣疼痛、心燒灼感、重物壓在胸口上，甚或出現類似針扎的嚴重胸痛感。而這些疼痛可擴散至下巴、肩背頸或上臂。

不過，醫生續指，根據臨床經驗觀察，有15%冠狀動脈阻塞患者，從未出現過胸痛症狀，而首次發作就是心肌梗塞，死亡率高達50%。

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責任編輯：羅嘉欣