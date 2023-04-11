【兩性關係】提高性趣無難度？　營養師列10種天然催情食物

▲ 提高性趣無難度？ 營養師列10種食物助「愛火」燃燒。

性生活美滿絕對可以促進伴侶之間的關係，若想增加「性趣」，有營養師便建議不妨從日常飲食入手，更列舉10種可以「讓愛火燃燒」的食材，如「西瓜」及「黑朱古力」均榜上有名。

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營養師高敏敏於Facebook分享指，日常生活有許多天然的食物都可以幫助提升「性趣」，如西瓜的氨基酸能讓血管放鬆；「菠菜」中的鎂可使血液流動、讓女性更容易達到性高潮；「黑朱古力」更是天然催情劑，她更列舉10種「催情食物」。

1.西瓜 :西瓜中的氨基酸能讓血管放鬆，而黃肉西瓜的瓜胺酸在體內能夠轉換成男士們最愛的精胺酸。

2.菠菜 :鎂使血液流動、減少血管發炎幫助身心放鬆，讓女性更容易達到性高潮，男性以較自然的方式勃起。

3.黑朱古力 :雖說朱古力屬於甜點，但其實85%以上的黑朱古力糖份添加比較少，其中還有咖啡因和類黃酮、可可鹼 能幫助心情愉悅。另外類黃酮還能增加大腦血流量， 所以適量享用是沒問題的，可以說是天然催情劑。

4.辣椒 :刺激內啡肽以及加快心率，幫助新陳代謝，而且適當的辣味刺激能改善情緒，使人愉悅。

5.綠茶 :兒茶素、茶多酚可幫助腹部脂肪代謝；另外微量的適量的咖啡因也可助平復心情，茶胺酸也能放鬆情緒，維持好心情之外也能幫助提神。

6.蜂蜜 :糖分讓人有幸福感以及礦物質硼幫助女性雌激素分泌，蜂蜜比起其它的精緻糖來說，更多了一些微量的礦物質跟營養元素，裡面的葡萄糖及果糖可以補充能量。

7.枸杞 :維他命A幫助黏膜健康，減少細菌感染機率，也建議大家可以將枸杞和油脂一起烹調，可以讓營養更好釋放、提升身體對胡蘿蔔素的吸收率！

8.牛油果 :幫助肌膚滋潤，增加雙方親近度，建議大家一天控制在半顆以內即可 要跟平常攝取的油脂做替換。

9.生薑 :薑含有薑辣素，可以促進血液循環，而當身體暖活後，渴望也會增加。

10.咖啡 :幫助提神、使大腦內多巴胺變得活躍 避免關鍵時刻一蹶不振，不過建議咖啡因的每日攝取量在300毫克以下 才不會對健康造成影響。

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責任編輯：羅嘉欣