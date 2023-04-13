【教育失敗】5歲女兒扭計要坐Benz或寶馬車返學　媽媽豪送260萬Benz名車做生日禮物

▲ 馬來西亞一名5歲的小女孩過生日，要求家人送她一部超豪華的旅休車作為生日禮物。

送小孩子的生日禮物，一般離不開玩具或去樂園遊玩一番等。馬來西亞一名5歲女童，卻要求家人送她一部超豪華的私家車作為生日禮物，原因是她希望坐著此車上學，整個場面令網民咋舌並引起爭議，小女孩的媽媽更被罵「教育失敗」。

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綜合馬媒報導，該名小女孩名法蒂瑪(Fatima Az Zahra)今年5歲，媽媽名法哈娜(Farhana Zahra)經營化妝品生意。法哈娜日前在個人的社交平台發佈了一段影片，內容是慶祝女兒5歲生日派對，從影片中可見，派對中邀請了近百名來賓，大部分人都穿上白色或粉藍色系的衣服。

影片中可見，蒙著雙眼的法蒂瑪被媽媽緩緩地拖著走出豪宅的大花園，走到一輛大貨車前面，裝著的是一輛Benz G系的墨綠色豪華旅遊車，又稱G Wagon。此車價格估計約137萬令吉至146萬令吉(約244萬-260萬港幣)，車牌上印著的更是法蒂瑪的名字「FATIMA AZ ZAHRA」。

不過，法哈娜事後解釋買車原來有「苦衷」，

女兒第一次哭鬧時表示自己生日還沒到，未滿5歲不想上學，在生日時，又要馬賽地(Benz)豪華休旅車G Wagon或寶馬(BMW)轎車，她才願意去學校。

法哈娜和女兒解釋她年紀尚小而且也沒有駕駛執照，但法蒂瑪表示仍想要這份禮物，因為她想坐著它上學去。

法哈娜透露，其實自己考慮過買該款豪車的模型玩具，但最後還是買下了真的旅休車送給女兒。她還補充道，其實法蒂瑪的夢想是當一名醫生，她也祝福女兒朝著自己的夢想進發而努力。

根據一項馬來西亞地區樓價排名報告，馬來西亞最貴房子的地區之一是吉隆坡，而2021年的該區平均樓價約75萬令吉(約134萬港幣)。所以，法蒂瑪此禮物的價值是可以買入近2套房子了。

不少網民對於法蒂瑪的超豪華生日禮物感到羨慕，更調侃著自己小時候的生活，「5歲的我只有一堆會自己動的玩具車，那個時候認為這些玩具車就是好車了。」；不過有不少網友表示此是錯誤的價值觀，嘲諷道，「小小年紀夢想這麼大，下次要了飛機。」﹑「不上學就有豪車，那麼有什麼事情是可以讓父母把天上的星星或月亮給摘下呢？」；也有網友有另類睇法，認為這根本是大人的一個計謀，「這屎橋早就用過了，自己想要，太太又囉裏囉唆所以說買給孩子。」

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責任編輯︰王明芳