【幸福嫲孫戀】一見鍾情愛上你 61歲美魔女嫁29歲小鮮肉高調放閃

爺孫戀見得多，香港有李龍基和太太Chris、謝賢與前女友Coco，老夫少妻很普遍，反而嫲孫戀則較罕見。日本一對「嫲孫戀」近日在網絡爆紅，61歲的日本女子蔵田律子在IG賬號「chiwapara」，分享她與29歲丈夫的甜蜜生活，雖然老公比自己年輕32年，但兩人站在一起沒有違和感，皆因律子保養得宜，而且還有一顆童心，她經常與老公穿上卡通情侶裝自拍，獲網民大讚身材、樣貌年輕。

咖啡廳邂逅

蔵田律子來自九州熊本，現居於東京，她結過婚，其36歲的兒子亦已娶妻生子，所以律子已榮升嫲嫲級。而她與現任丈夫則是偶然的邂逅，律子在貼文寫道，她與前夫離婚後，有次在新宿咖啡廳遇見現在的丈夫，當時男方離開時將手機留在座位上，後來回到店內找手機，令她留下第一印象，之後兩人再於電車相遇，就交換了聯系方式，「就像是偶像劇般的浪漫邂逅」。她又補充，婆家對於兩人的年齡差距沒甚麽意見。

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看IG相片，盡是兩人遊山玩水，周圍品嘗美食的照片，看得出他們的經濟條件不俗。間中律子也會一家親，帶埋老公與兒媳、孫子外出遊玩。雖然律子已榮升嫲嫲，不過，她打扮極具少女味，相信是刻意減齡襯返現任丈夫，因為看回她2016的舊照片，當時她的化妝打扮都較為端莊成熟。

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律子不但外形刻意年輕化，與丈夫的甜蜜互動亦儼如小情侶，看得出她是細心經營這段婚姻，兩夫妻有時會玩cosplay，也會抱着海豹公仔、穿上情侶裝合照，生活寫意又幸福，不過，未知是否男方不想樣子公開，律子每次都會將合照加工，刻意遮掩老公的樣貌。

兩人的戀情在網上掀起熱議，IG的粉絲人數也冇2.4萬，網民亦紛紛送祝福「感覺好甜蜜，祝福！」、「相處感覺比年齡相仿的夫妻還融洽」及「幸福滿滿的感覺」，更有不少網友稱讚律子保養得宜，「真的看不出來」及「61歲這樣就很厲害」。

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