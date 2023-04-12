黃德斌百變「大叔」形象靠一招 愈用愈有魅力

經常聽說「世上沒有醜女人，只有懶女人」，其實這句說話同樣可以套用於男士身上。男人最怕並非面上出現皺紋，而是隨着年齡漸長，髮量愈漸稀疏，雖說有部分與遺傳有關，但其實及早保養，是可以改善脫髮，甚至有生髮效果。作為著名演員的黃德斌也不例外，平日為配合不同角色而經常轉換髮型，其百變「大叔」形象深入民心，就是靠一招保持一頭濃密的頭髮，而且愈用愈有魅力。大家毋須羨慕，黃德斌亦很大方分享其獨門育髮秘方，只要每日早晚勤使用，你也能擁有濃密頭髮，告別脫髮煩惱。

▲ 黃德斌獨門育髮秘方－ 日本爆賣的育髮專家KAMINOWA法之羽養髮液。

▲ 黃德斌每日早晚都會在頭皮塗上養髮液，為頭皮補充生髮養分。

黃德斌的濃髮秘密 BB毛都生出來

港版《大叔的愛》令黃德斌的「大叔」形象深入民心，觀眾不但留意到他的精湛演技，更紛紛大讚他保養得宜。早前演出《百萬同居計劃》亦以另一型佬造型示人，給人耳目一新的感覺。最近還與三大影帝合演新電影《斷網》，戲中角色穿着西裝配「all back」髮型，盡顯型佬魅力。可是，每次轉換造型也少不免會用到化學頭髮造型用品，但黃德斌仍保持一頭濃密的頭髮，原來他有秘密育髮武器，每日早晚會在頭皮塗上養髮液，每天勤力地修護及激活毛乳頭細胞再生，只需3星期^達至毛髮再生，改善脫髮問題，而且用後清爽不黏稠，輕鬆為頭皮補充生髮養分。黃德斌︰「現在連BB毛都長出來了！」

▲ 日本皮膚科醫生DR. 沼本 秀樹。

日本醫生推介 專業推介No.1+

黃德斌的育髮秘密就是在日本爆賣的育髮專家KAMINOWA法之羽養髮液，由日本製造，男女適用，產品由日本脫髮皮膚科醫生、頭髮診斷專家合作嚴選生髮有效成分，產品獲得生髮業界具權威的皮膚科醫生DR. 沼本 秀樹推薦！

除此之外，又被日本UpPLUS美容雜誌編輯部選為No.1+的頭皮護理品牌，所以一直深受用家追捧，其生髮效果十分顯著，一瓶助你告別稀疏、地中海、M字額、髮線後移、分界線愈來愈闊、產後脫髮等問題！

▲ KAMINOWA養髮液深受用家追捧，使用前後對比的生髮效果顯著。

生髮功效獲日本國家級認可

KAMINOWA法之羽養髮液被標注為醫藥部外品，生髮、防脫髮功效得到日本厚生省的認可。醫藥部外品並不屬於醫藥品，是具有接近醫藥品功效的產品。標注為醫藥部外品的KAMINOWA法之羽養髮液在生髮功效上已得到日本國家的肯定，比一般的養髮液更有效地生髮及防止脫髪。

科研實證 3星期生髮150%^

科研實證KAMINOWA法之羽養髮液3星期生髮150%^，當中含日本厚生省認可生髮功效的Swertianin Extract，獨有「生髮酶」有助改善頭皮血液循環，喚醒處於休眠狀態的毛囊，提升毛髮的再生能力。同時調節頭皮油脂分泌，抑制細菌滋生及抗炎，改善尷尬的頭油味，促進毛髮健康生長！而且不含矽、香料、色素及礦物油。只要每日早晚塗於頭皮上，配合按摩令頭皮快速吸收養分，便可以像黃德斌一樣保持一頭濃密頭髮。

獨特凝露質地 不滴落

凝露質地不會輕易沿頭髮滴落身上或地上，有利有效成分停留於頭皮上，確保產品深層滲透毛囊內，充分發揮生髮功效！而且用後清爽不黏膩，免沖洗，頭髮不會濕淋淋，髮根亦不會扁塌！用後可以立即出街、上班！

▲ 法之羽養髮液經科研實證能於3星期生髮150%^，助大家解決各種頭髮稀疏及脫髮問題。

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+法之羽於2020年11月被UpPLUS編輯部選為No.1的頭皮護理品牌，其結果並於UpPLUS 2021年1月號內公佈

^使用Swertianin Extract 3星期毛髮再生、生長150%，使用Swertianin Extract 29天的測試結果

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*連續早、晚使用法之羽養髮液，產品效果因人而異。

（特約）