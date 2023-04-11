【拋妻棄子】港男出軌經濟封鎖迫離婚　全職媽失眠︰每天諗日子點過

▲ 本港有名全職媽媽，被出軌老公經濟封鎖迫離婚，前路茫茫。

為人父親可以好絕情。近日本港有名全職媽媽在網上求問網民意見，表示渣男老公出軌，以停家用經濟封鎖為由迫離婚分居，表明放棄2名孩子，目的是盡快跟小三雙宿雙棲。港媽自有了小朋友後擔任全職媽媽至今，港媽擔心即時簽紙離婚，經濟出問題，兩孩的生活沒保障。

港男出軌拋妻棄子

近日有名女網民在香港討論區發帖，標題為「男人出軌後逼離婚，拋妻棄子」，提及渣男老公出軌後逼離婚，她沒有同意，但老公堅決要離婚分居，更要老婆簽離婚協議，用經濟封鎖作為逼離婚的籌碼。只要事主妥協，離婚前仍會給家用，否則不俾錢。

兩個小朋友佢都話唔要了，將來離婚，連探視權都唔會要。

最新影片︰

如果分居兩年後，就算事主不同意，港男都會單方面申請，而他威脅指期間2年他不會再給家用。

唔會再畀一毫子小朋友生活，要我自己諗辦法，佢話佢無責任同義務養小朋友。

難忍經濟封鎖不養孩子

現時丈夫已搬走，丟掉妻兒，人妻表明不想在威脅下妥協，可是又不知未來兩年該何去何從，問網民遇上這種冷血無情無義自私的渣男，她可以怎樣做。

事主解釋如立即答應離婚，跟丈夫協議離婚簽字，條件由他開出，而不是法庭準則。她指丈夫自私，目的是跟小三名正言順一齊，相信他不會以小朋友最大福祉作為考慮前提，不會為小朋友未成年之前負責。人妻指可以原諒丈夫不忠，以前試過家暴有社工介入，不想小朋友沒有爸爸也忍，但難容忍現時丈夫對小朋友不負責。

丈夫在大公司任高層，人工高，卻對兩個小朋友棄而不顧，人妻不明何以如此狠心。另外，由有小朋友開始，丈夫講明不准她工作，要全職照顧小朋友，故她現時經濟有壓力。有網民以為丈夫家用很多，人妻表示其實他給的家用只是「勉強夠2個小朋友食飯」。

連兩個小朋友的伙食費都可以話唔畀……難為我哋依家每日都要諗日子點過，前路茫茫……

網民鼓勵盡快斬纜

不少網民為事主出辦法及鼓勵她，有建議尋求法律諮詢，指出贍養費由法官判決，而非男方決定，如果對方不依期支付會有法律後果。「盡快斬纜吧！無謂影響埋小朋友」、「趁早離婚，多分點財產」，更多留言見下圖︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

港媽強調非不離婚，只是不是此刻，因為將來的路太遠要行，老公急急想逼離婚，肯定有原因。「我只能見步行步，我又擔心行錯每一步」。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳