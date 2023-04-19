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熱門關鍵字 : 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【小學試題】英文名師試題教室　「When vs While」教學影片及工作紙答案

中小學 00:00 2023/04/19

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熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

【立即報名】《香港經濟日報》TOPick新聞 全港英文作文比賽 2023 (全力支持機構：學博教育)

TOPick邀請名師設計的練習題，助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，並可熟習考試題型，提升應試技巧及速度，測考自然更得心應手。

另外，由風穎教育舉辦第六屆全港中文寫作比賽及第五屆全港英文寫作比賽現正接受遞交作品。小學P3至中學F3的學生均能參加。
各組別獎項包括冠軍、亞軍、季軍及優異獎5名。特設最踴躍參與學校獎，最多學生參與的學校將獲頒發獎座。所有得獎者及學校均獲邀出席頒獎典禮。

中文寫作比賽章程: https://drive.google.com/file/d/1MZ002QXhxiTgmTH1Q7TkSY4lbA7k6V1S/view?fbclid=IwAR3HzJUODLKlYaq4-X66M0wIb8j1Jx5HwdHH-NGuxqphhvzjFwH0hfZ_-RE
英文寫作比賽: https://drive.google.com/file/d/1K6ZYXrVx_irxumPy014S_yYHUAXOSB5N/view?fbclid=IwAR0QhLwMNCgtdtJJY0tVkIUCjmxMf0yUJbIbv1R3oSRTk_quH8ZlzirHoPU

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