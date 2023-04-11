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【消費券2023】百佳惠康city'super推消費券優惠　買禮券滿額即送現金優惠券

休閒消費 13:06 2023/04/11

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

消費券將於4月16日發放，超市都紛紛推出消費券限時優惠。

消費券將於4月16日發放，超市都紛紛推出消費券限時優惠，買多送多，詳情如下：

1. 百佳 

由即日起至4月21日在全線百佳門市，買面值$50百佳禮券滿$1,000 ，即送總值$200現金優惠券；滿$2,000 即送總值$350現金優惠券。

$200現金優惠券內包括2張$50百佳門市現金優惠券、1張$50 PNS網購現金優惠券及1張$50屈臣氏門市現金優惠券。另可加$20換購1包金御膳A級泰國茉莉香米5公斤裝或貴族米正宗泰國茉莉香米5公斤裝，貨品數量有限，換完即止。

$350現金優惠券內包括4張$50現金百佳門市現金優惠券、1張$100 PNS網購現金優惠券及1張$50屈臣氏門市現金優惠券。另可加$20換購1包金御膳A級泰國茉莉香米5公斤裝或貴族米正宗泰國茉莉香米5公斤裝，及/或再加$20換購2條佳之選柔韌3層盒裝面紙5/6盒裝，貨品數量有限，換完即止。

消費券派發在即，百佳推出消費券優惠，買得多送得多。

2.惠康 

惠康即日至4月13日推出「禮券加碼賞」，只要購買現金禮券，買滿1,000元可額外送50元禮券及$30現金優惠券，價值$80。

快閃加送之$30現金優惠券有效期為30/4/2023，下次購物滿$380即可使用。贈送之總值$50禮券有效期至31/5/2023。

惠康

3.city'super 

city'super推出驚喜禮遇，讓super e會員善用消費券，盡享購物樂趣。由即日起至4月30日以支付寶香港、八達通、Tap＆Go「拍住賞」及WeChat Pay HK購買$1,000 city'super購物禮券即獲贈港幣$100電子禮券，最高獎賞達港幣$500。

city&#39;super

記者：招美寶

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