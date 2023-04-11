【明星育兒】暖爸林宥嘉盼為子女寫兒歌　Yoga感激太太丁文琪成後盾

▲ 林宥嘉唱作才華備受肯定，同時也是一位暖爸。

台灣歌手林宥嘉（Yoga）今個月將舉行3場紅館演唱會，也是他相隔約5年再度來港開騷。唱作才華備受肯定的Yoga，跟台灣歌手丁文琪結婚6年，現育有一子一女，卸下舞台上的華麗和型格，回到家中後，林宥嘉自言是一名慈父，會為小朋友唱歌，也會陪他們一起看迪士尼動畫，更會一齊唱兒歌。



出道16年，林宥嘉在華語樂壇有過不少代表作，如《說謊》、《傻子》，還有最受香港歌迷喜歡的廣東歌《壞與更壞》，今次來港，他也透露會在紅館唱出這首廣東歌，還會有一個全新版本，相信會令觀眾大感驚喜。

▲ 今年他展開世界巡迴，先後已去過美加和歐洲多地。

最掛念紅館

上一次來港演唱已經是2019年，問他最掛念香港甚麼東西，Yoga接受視像訪問說：「我最掛念還是紅館，很記得在後台化粧間，跟過很多人合照，感受到大家給我的愛，這也是我在今次巡迴帶出的信息：Only Love can overthrow black hole，希望大家在音樂中感受到愛的力量。」不過，Yoga笑言近年很多朋友都向他推介香港的文青咖啡店，故到時有機會都想去逛逛。

林宥嘉歌聲溫柔細膩，而作為人父的他，同樣十分感性。近年他兩度為台灣家扶基金會擔任愛心大使，早前出席公益活動時，談到為人父母心情，亦相當感觸表示沒有人是完美的，如果家庭氣氛要和諧的話，就需要相親相愛。

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在今次的巡迴演唱會中，有一節氣氛熱鬧的安歌環節，他唱出《Runaway Mama》等多首輕快歌曲，歌迷都覺得他是送給太太和子女的家庭歌。

Yoga解釋：「這首歌也可以說是送給天下的母親，希望觀眾在這個環節中，重拾童真的感覺，可以一齊叫一齊笑，像小孩子一樣無憂無慮。」不過他笑言自己的孩子暫時還未聽過這首歌，但相信他們也會喜歡這種歡樂的氣氛。

陪孩子聽迪士尼歌

暖爸Yoga平時在家，也會跟子女們一起聽音樂，作為親子時光。他甜甜笑道：「在家中跟孩子聽音樂，就要依他們所喜歡的口味，例如迪士尼動畫常有公子王子，我們會一邊看電影一邊唱歌。說來自己現時都沒有一首像迪士尼般的歌曲，希望將來也可以製作一首送給子女。」

林宥嘉經常要四出表演，故他很感謝太太丁文琪常在家陪伴和照料孩子，而丁文琪也常在社交平台分享育兒趣事，讓Yoga即使不在家中，都可以知道她們的生活時光。

▲ 林宥嘉和丁文琪在2017年結婚，今年二人更成為同事！

跟丁文琪變成同事

今年他展開歐美巡迴，在一個月內要穿梭多個國家，因行程十分緊湊，雖然曾經都想過帶太太和孩子一起同行，可是都不能成事。他也坦言這段日子很久未抱過孩子，因此特別想念家人。

幸而在在巡迴演唱的尾聲，丁文琪找到親友照顧小孩，然後飛往倫敦和他Yoga會合，兩人也把握這段難得的空檔，在英國享受二人世界，亦不忘為小孩挑選禮物。

丁文琪本來也是歌手，不過在婚後也減少了工作，直至Yoga巡演期間，她決定跟丈夫簽約簽約同一間經理人公司，二人不止是夫妻，也成為了同事，關係更親近。

▲ Yoga在一個月內巡演歐美多個國家。

丁文琪重新投入工作， Yoga 都特別緊張，如對方接受訪問時，他都會抽時間陪伴在場，更忍不住稱讚太太非常上鏡。 Yoga感恩道： 「這是非常特別的經驗，很少有機會以探班的方式在工作現場。」

想起兩人截然不同的出道方式，一個是路邊被發掘，一個是參加選秀比賽，Yoga深感兩個背景完全不同的人，能夠走在一起組織家庭，是很奇妙的事。「因此我時時提醒自己，讓自己重新意識到，每一個人都是很不同，但都是有各自的美好，應該好好珍惜。」

記者：區家歷

